China fez maior exercício militar em décadas ao redor de Taiwan, acusa Taipei

O Ministério da Defesa de Taiwan informou nesta terça-feira, 10, que a China realizou seu maior exercício militar em quase três décadas, enviando dezenas de navios para águas ao redor do Estreito de Taiwan.

As autoridades taiwanesas afirmaram ter avistado quase 90 navios chineses em águas que se estendem das ilhas do sul do Japão até o Mar da China Meridional.

As forças taiwanesas estavam em alerta máximo desde segunda-feira, aguardando possíveis mobilizações militares chinesas em resposta às visitas do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, ao Havaí e Guam, territórios dos Estados Unidos, na semana passada.

O Ministério da Defesa havia detectado anteriormente 47 aviões de guerra chineses e 12 navios navais chineses nas proximidades da ilha em um período de 24 horas de segunda para terça-feira.

Apesar das movimentações, Pequim não anunciou exercícios militares nem reconheceu a presença de navios chineses perto de Taiwan. No entanto, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse na segunda-feira que a China “defenderia firmemente” sua soberania caso Taiwan iniciasse seus exercícios militares.

Esta é a maior mobilização militar chinesa na região desde as operações marítimas realizadas em 1996, segundo o Ministério da Defesa de Taiwan.

Disputa por poder

A China, que considera a vizinha de governo autônomo e democrático como parte de seu território, há quatro anos tem realizado exercícios regulares em torno da ilha para pressionar Taipei a aceitar a soberania de Pequim. Isso aumentou o estado de alerta em Taiwan, que também responde com táticas de guerra renovadas.

A China nunca renunciou ao uso da força para colocar Taiwan sob o seu controle e, segundo reportagens com acesso ao funcionamento interno do Partido Comunista Chinês, o líder Xi Jinping tem o objetivo de que Pequim desenvolva seu Exército o suficiente para iniciar uma guerra a partir de 2027. Lai, que afirma que apenas o povo taiwanês pode decidir o seu futuro, se ofereceu repetidamente para negociar com Pequim, mas teve seus apelos rejeitados.

A crescente movimentação militar chinesa — sobre as ilhas no Mar da China Oriental reivindicadas pelo Japão, o território de Taiwan e os territórios no Mar da China Meridional que também são reivindicadas pelos países do Sudeste Asiático — ocorrem à medida que os rivais de Pequim se aproximam dos EUA.

Na segunda-feira, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que a China era o “único país do mundo que tem a intenção e, cada vez mais, a capacidade de mudar a ordem internacional baseada em regras”.

