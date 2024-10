Hezbollah confirma a morte do seu líder após bombardeio de Israel em Beirute

O líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, foi morto, informou o grupo apoiado pelo Irã neste sábado, 28, confirmando sua morte depois que o exército israelense disse que o havia matado em um ataque aéreo em Beirute, capital do Líbano, no dia anterior.

O exército de Israel havia informado que o número 1 do Hezbollah, teria sido morto na noite desta sexta-feira, 27, em um “ataque direcionado” à sede subterrânea do grupo, abaixo de um prédio residencial em Dahiyeh, um subúrbio ao sul de Beirute controlado pelos terroristas.

Leia mais: Ataque de Israel contra Líbano ‘muda as regras do jogo’, diz Irã

Leia mais: Fim de um homem maligno não mudaria, infelizmente, rumo da guerra

O comunicado disse que ele foi morto junto de outro importante líder, Ali Karaki, e outros comandantes. “O ataque foi realizado enquanto a alta cadeia de comando do Hezbollah operava na sede e promovia atividades terroristas contra os cidadãos do Estado de Israel”, afirmou.

As forças israelenses divulgaram também um vídeo em que o chefe do Exército israelense, Herzi Halevi, confirma a informação. “A mensagem é muito clara: sabemos que podemos chegar a qualquer pessoa que ameace os cidadãos israelenses, no norte, no sul ou em outros lugares”, disse.

Sayyed Hassan Nasrallah, 64, esteve na liderança do do Hezbollah desde 1992 e foi o responsável por levar o grupo para a vida política do Líbano.