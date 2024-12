CEO de seguradora de saúde é assassinado a tiros em rua de Nova York

O CEO da UnitedHealthcare, uma das maiores seguradoras da área da Saúde nos Estados Unidos, foi morto a tiros na cidade de Nova York nesta quarta-feira, 4, no que a polícia chamou de “ataque descarado e direcionado”. Brian Thompson, executivo de 50 anos, foi alvejado enquanto saía do hotel New York Hilton Midtown, em Manhattan, onde a empresa realizaria um evento com investidores.

Segundo a polícia de Nova York, o crime foi premeditado. A comissária Jessica Tisch classificou o ocorrido como um “ataque descarado e direcionado” e descartou qualquer possibilidade de violência aleatória.

Câmeras de segurança mostram um atirador mascarado aguardando Thompson e ignorando outros pedestres antes de disparar várias vezes contra o executivo. Apesar de uma falha temporária da arma, o homem conseguiu recarregá-la e completar o ataque, fugindo em uma bicicleta elétrica logo em seguida.

A polícia de Nova York já divulgou imagens do suspeito, que usava uma jaqueta creme, tênis preto e branco e uma mochila cinza. Uma recompensa de US$ 10 mil foi anunciada para quem fornecer informações que levem à sua captura. Além disso, projéteis, cápsulas deflagradas e um celular encontrados na cena do crime estão sendo analisados.

A esposa de Thompson, Paulette Thompson, confirmou que o marido havia recebido ameaças recentes relacionadas ao trabalho. “Ele mencionou algumas pessoas descontentes, mas nunca imaginei que isso pudesse acontecer”, declarou, ainda em estado de choque.

Em nota, a UnitedHealthcare lamentou a morte de Thompson, descrevendo-o como um líder visionário e respeitado. O evento do dia do investidor foi suspenso e bandeiras foram hasteadas em prédios corporativos.

Thompson, que ingressou no UnitedHealth Group em 2004, assumiu o cargo de CEO em 2021, sendo responsável por transformações significativas nos programas de saúde pública e privada.