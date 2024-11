Carlos Acutis, ‘padroeiro da Internet’, tem data para ser canonizado pelo papa Francisco

O papa Francisco anunciou nesta quarta-feira, 20, que irá canonizar o jovem beato italiano Carlos Acutis em 27 de abril de 2025. Com isso, o adolescente católico que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, se tornará o primeiro santo “millennial” da Igreja Católica.

Durante audiência geral semanal nesta quarta-feira, o pontífice de 87 anos disse que a canonização de Acutis seria realizada durante a celebração do Jubileu dos Adolescentes, que acontece de 25 a 27 de abril, no próximo Ano Santo de 2025. Após a declaração de Francisco, autoridades confirmaram que a Missa de canonização ocorreria em 27 de abril no Vaticano.

Quem foi Carlos Acutis

Nascido em Londres, na Inglaterra, em 3 de maio 1991, o adolescente criado em Milão, na Itália, ficou conhecido por criar um site dedicado exclusivamente à catalogação de cada milagre. Além disso, era responsável por evangelizar pessoas online, comportamento que lhe rendeu o apelido de “padroeiro da Internet” entre os fiéis.

Dois milagres atribuídos a Acutis já foram reconhecidos: a cura de um menino no Brasil com problemas no pâncreas e que mal conseguia se alimentar e a recuperação de uma mulher da Costa Rica com grave traumatismo craniano. O segundo milagre foi reconhecido por Francisco em maio deste ano.

Em 2013, ele recebeu o título de Servo de Deus, primeiro passo para ser reconhecido como santo. Sete anos depois, Francisco o beatificou em Assis.

Atualmente seu corpo está exposto no Santuário do Despojamento em Assis, no centro da Itália, vestido de calça jeans e tênis da Adidas. Segundo o Vaticano, Acutis está em “bom estado” de conservação e seus restos mortais foram “recompostos”. Seu túmulo atrai um fluxo constante de peregrinos todos os anos.