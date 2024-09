Campanha de Trump espalha fake news sobre ataques promovidos por imigrantes

A campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promoveu na segunda-feira, 9, a divulgação de informações falsas sobre imigrantes do Haiti, de que estariam sequestrando e comendo os animais de estimação no estado de Ohio.

Os rumores começaram na cidade de Springfield, em Ohio, onde uma postagem circulou no Facebook alegando que uma moradora da região encontrou seu gato desaparecido pendurado em um galho na casa de um vizinho haitiano, que supostamente estaria preparando o animal para consumo, de acordo com o Springfield News-Sun.

A campanha de Trump rapidamente se aproveitou da narrativa com uma publicação nas redes sociais: “O presidente Trump deportará migrantes que comem animais de estimação. Kamala Harris os enviará para sua cidade. Faça sua escolha, América”.

O canditato republicano à vice-presidência J.D. Vance também publicou um vídeo afirmando que “relatos mostram que animais de estimação foram sequestrados e comidos por pessoas que não deveriam estar neste país. Onde está nossa ‘czar’ de fronteiras?”

Rumores desmentidos

Um porta-voz da cidade de Springfield desmentiu os rumores em uma declaração à emissora CNN, afirmando que “não houve relatos confiáveis ​​ou alegações específicas de animais de estimação sendo maltratados, feridos ou abusados ​​por indivíduos dentro da comunidade de imigrantes”. A cidade recentemente viu um aumento na chegada de migrantes haitianos, fugindo de uma nação devastada por desastres naturais, assassinatos políticos e domínio de gangues.

A deputada democrata Sheila Cherfilus-McCormick, haitiana-americana que representa um distrito no sul da Flórida, criticou Vance e o senador Ted Cruz, que também compartilhou os boatos. “Esses são senadores, homens educados, que têm o bom senso de investigar se essas alegações são verdadeiras, e têm a responsabilidade de não espalhar mentiras”, disse ela, classificando as ações de ambos como “repugnantes”. Ela destacou que tanto Vance quanto Cruz têm imigrantes em suas próprias famílias — Cruz é filho de um imigrante cubano, enquanto Vance é genro de imigrantes indianos.

Um porta-voz de Vance justificou o comportamento do senador, alegando que ele “recebeu um grande volume de ligações e e-mails nas últimas semanas de cidadãos preocupados em Springfield” e que “ao contrário da mídia liberal, Vance leva as preocupações de seus eleitores a sério.”

Os rumores fazem parte de uma campanha que tem adotado uma postura cada vez mais anti-imigração, questionando a identidade racial da vice-presidente Kamala Harris e criticando suas políticas de imigração.