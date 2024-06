Calor extremo derrete estátua de Abraham Lincoln em Washington

Uma estátua de cera do 16° presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, derreteu em meio ao calor extremo na capital do país, Washington, D.C., durante o último final de semana. A cabeça de Lincoln se soltou do resto do corpo, enquanto as pernas foram danificadas e a grande cadeira onde a figura se senta afundou no chão.

A instalação de cerca de 2 metros de altura fica no Camp Barker, local de um antigo campo de refugiados que abrigava americanos negros ex-escravizados e libertos na época da Guerra Civil, que agora é sede de uma escola. A escultura foi encaminhada para conserto e as partes soltas devem ser recolocadas ainda durante esta semana, segundo as autoridades locais.

Não é a primeira vez que a réplica do presidente teve problemas de derretimento. Antes da cerimônia de inauguração da estátua, que também é uma vela, a obra possuía mais de 100 pavios que foram acesos precocemente, fazendo com que algumas partes da escultura derretessem.

Para evitar que o problema se repita, a nova versão, instalada em fevereiro, tem menos pavios e uma placa que pede: “Por favor, apague a vela dentro de 1 a 2 minutos.”

A estátua é um “comentário direto sobre a história dos campos de contrabando em Washington, D.C., da era da Guerra Civil”, de acordo com seu site. Ela faz parte do “The Wax Monument Series“, da artista Sandy Williams IV, que também fez réplicas de cera de monumentos públicos populares e símbolos culturais.