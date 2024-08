Brasileiros não colaboram, mas Portugal tem melhor semestre de turismo da história

Um dos principais destinos da Europa, Portugal acaba de registrar o melhor semestre de turismo da história, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta quarta-feira, 14. O recorde, porém, foi acompanhado por uma queda nas viagens de brasileiros: no grupo das 10 principais origens de visitantes estrangeiros, o Brasil ficou em oitavo (4,2% do total de turistas) e foi o que mais decresceu, com uma queda de 1% em relação ao mesmo período no ano passado.

O relatório do INE apontou que o número de estrangeiros que aportaram em Portugal entre janeiro e junho aumentou 7,5%, uma alta sem precedentes. Mais de 8,8 milhões deles ficaram em hotéis portugueses no período. Junho foi especialmente frutífero para o setor, quando quase 2 milhões de hóspedes entraram no país – outro recorde –, um aumento de 6,9% em relação ao mesmo mês ano anterior.

O Reino Unido foi o principal emissor de turistas estrangeiros no primeiro semestre de 2024, representando 18,4% do total de pernoites. Completaram o pódio Alemanha (11,7%) e Estados Unidos (9,2%).

O Brasil comeu poeira no ranking dos 10 mais, atrás ainda da França, Espanha, Irlanda e Países Baixos. Só passou Itália e Canadá, nessa ordem. Entre os brasileiros, os destinos mais populares dentro do país continuam sendo Lisboa, que recebeu 46,7% do total de visitantes, e Porto, preferido de 14,1%.

Economia agradece

O turismo é um dos principais impulsionadores da economia de Portugal e, no ano passado, o número de visitantes estrangeiros atingiu um recorde de mais de 18 milhões de hóspedes.

Todo o consumo vinculado ao turismo, de 43,7 bilhões de euros (R$ 262,87 bilhões na cotação atual), foi responsável por 16,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do ano passado. Também gerou cerca de metade do crescimento econômico de 2,3%, mostraram dados do INE publicados no início deste mês.

Usando essa métrica, Portugal é o país mais dependente de turismo na União Europeia continental, e o segundo depois da Islândia. É boa notícia que o setor hoteleiro já registrou mais de 14 milhões de hóspedes neste ano, incluindo viajantes locais, enquanto as receitas totais dos hotéis aumentaram 12,3% ano a ano, para 2,8 bilhões de euros (R$ 16,84 bilhões) no primeiro semestre, de acordo com o INE. Em um relatório separado, também foi registrada alta (5,7%) no número de passageiros que passaram por aeroportos portugueses em junho.

Os brasileiros não colaboram, mas Portugal pode nem notar.