Brasileiro vira herói na Espanha após salvar criança que caía de sacada

Um brasileiro foi aclamado como herói após salvar uma criança de seis anos pendurada na sacada do segundo andar de um prédio em Alicante, na Espanha. Felipe David Souza, um pintor de 29 anos que reside no país há nove anos, ouviu gritos de uma multidão formada na rua abaixo do apartamento onde trabalhava.

Ao perceber o menino em perigo, Souza se pendurou no corrimão e avançou para resgatá-lo. “Eu vi um garotinho com metade do corpo para fora,” contou Souza à imprensa local.

A criança estava visivelmente aterrorizada na fachada, com a multidão abaixo gritando desesperadamente para que ela voltasse para dentro. Os vizinhos tinham chamado a polícia e começado a carregar almofadas para a rua, caso a criança caísse. Eles assistiram enquanto Souza apareceu, aparentemente do nada.

Um vídeo filmado por moradores mostra Souza se deslocando pela fachada do prédio até alcançar o menino, equilibrando-se rapidamente no corrimão e avançando com cuidado. “Fiz isso sem pensar,” disse ele. Com a ajuda dos vizinhos e da polícia, Souza guiou a criança de volta para o apartamento, recebendo aplausos da multidão.

“Eu faria isso 50 vezes mais se fosse preciso,” afirmou. “Eu também sou pai, então tudo o que eu conseguia pensar era em como eu não queria que nada de ruim acontecesse com a criança. Meu instinto foi agir para protegê-la, como eu gostaria que alguém fizesse por meu próprio filho.”

Os pais da criança, turistas franceses, agradeceram a Souza e lhe disseram que tinham cochilado quando a criança conseguiu abrir a janela e sair em questão de segundos. O município de Alicante planeja homenageá-lo em uma cerimônia de premiação em novembro.