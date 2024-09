Brasil ganha destaque em lista de bairros mais ‘cool’ do mundo

A revista britânica Time Out divulgou nesta quarta-feira, 25, sua lista dos bairros mais “cool” do mundo – e o Brasil ganhou destaque entre destinos que vão desde o Marrocos até a Coreia do Sul e a França. O bairro da Glória, no Rio de Janeiro, ficou em nono lugar no ranking, entre 38 locais diferentes.

“Durante muitos anos, a Glória foi uma zona conhecida principalmente pelos seus monumentos e patrimônios culturais. Fora isso, tinha seus parques, o MAM Rio e uma famosa igreja com uma bela vista. Mas agora está no meio de uma reforma e, graças a um público mais jovem agitando as coisas, há muitos motivos para visitar esta área há muito negligenciada”, explica a revista.

A justificativa lembra também a obra do Hotel Glória, antigo hotel de luxo construído no local de um palacete do empreendedor inglês John Russel, que foi reiniciada para dar lugar a um novo projeto residencial. A revista cita ainda a Praia do Flamengo, recentemente despoluída e agora apta para banho, que por isso tem atraído mais frequentadores.

Outro destaque é vida noturna nos bares da Rua Santo Amaro, como o Bar do Zé, conhecido por sua variedade de cachaças. Novos restaurantes que se instalaram na Glória também contribuíram para o bom posicionamento no ranking.

A revista Time Out descreveu o que chamou de um “dia perfeito na Glória”:

“Comece o dia com uma caminhada ou passeio de bicicleta no parque Aterro do Flamengo, tome uma refrescante água de coco gelada e refresque-se na praia com uma das vistas mais deslumbrantes da cidade, logo abaixo do Pão de Açúcar. Para o almoço, escolha entre o clássico Braseirinho da Glória ou o badalado Labuta Mar. À tarde, confira uma exposição de arte no Museu de Arte Moderna e saboreie um drink no Birosca, um charmoso espaço cultural com bar ao ar livre no segundo andar. Termine com uma noite no Fatchia, uma pizzaria e bar com ambiente barulhento, dirigido por um DJ famoso. Acabou de ser aberto e adicionou uma dose extra de frescor à área”.

Veja a lista dos 10 bairros mais “cool” do mundo:

Notre-Dame-du-Mont (Marselha, França) Mers Sultan (Casablanca, Marrocos) Pererenan (Bali, Indonésia) Seongsu-dong (Seul, Coreia do Sul) Kerns (Portland, Estados Unidos) Stokes Croft and St Paul’s (Bristol, Reino Unido) Chippendale (Sidney, Austrália) Príncipe Real (Lisboa, Portugal) Glória (Rio de Janeiro, Brasil) Windsor (Melbourne, Austrália)