Brasil fica em 4º em ranking dos trabalhadores que mais sentem raiva e tristeza

O Brasil ficou em quarto lugar no ranking de trabalhadores que sentem mais tristeza e raiva na América Latina, segundo o relatório “State of the global workplace“, divulgado pela Gallup nesta segunda-feira, 23. O estudo também coloca o país em sétimo lugar em relação ao estresse no ambiente de trabalho.

Cerca de mil pessoas de cada país foram entrevistadas por telefone para saber como se sentiam em relação ao trabalho e suas vidas. No total, 128 mil funcionários em mais de 160 países participaram da pesquisa.

Ao serem questionados sobre a experiência de estresse no dia anterior, 46% dos trabalhadores brasileiros relataram ter vivenciado essa sensação. Apesar do número representar quase metade dos entrevistados, o Brasil ficou atrás de seis países da América Latina no quesito “estresse”.

Os trabalhadores mais estressados são da Bolívia (55%), República Dominicana (51%), Costa Rica (51%), Equador (50%), El Salvador (50%) e Peru (48%), conforme o ranking. Em contrapartida, os paraguaios (34%) e jamaicanos (35%) apresentam os menores índices de estresse.

Quando o assunto é raiva e tristeza, os brasileiros sobem três posições no ranking. Com 18% dos trabalhadores relatando raiva, o país fica atrás apenas da Bolívia (25%), Jamaica (24%) e Peru (19%). Já os uruguaios e mexicanos registram os índices mais baixos do sentimento explosivo, com 9% e 7%, respectivamente.

Em relação à tristeza, trabalhadores da Bolívia (32%), El Salvador (26%) e Jamaica (26%) aparecem na frente dos brasileiros (25%). Os menos tristes são os paraguaios (34%) e os panamenhos (15%).