Brasil e EUA assinam acordo climático em reunião do G20

O Brasil e os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira, 26, uma parceria climática em evento que reúne ministros da Fazenda do G20, no Rio de Janeiro.

A parceria bilateral se concentra em quatro áreas: cadeias de produção de energia limpa, mercados de carbono de alta integridade, finanças da natureza e da biodiversidade e fundos climáticos multilaterais.

Em sua declaração, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que “avançar no trabalho sobre clima, natureza e biodiversidade pode trazer benefícios não apenas para ambas as economias, mas também para a região e para a economia global”.

Além disso, ela enfatizou a importância de reforçar cadeias de fornecimento de energia limpa para melhorar a integridade e a eficácia dos mercados voluntários de carbono.

“Os dois países nunca foram distantes. Mantêm uma cultura comum, princípios e valores comuns. A política não é feita só de números, é feita de símbolos também. E o que nós decidimos como atores é estreitar os laços entre os nossos dois países e dar visibilidade a essa aproximação, que no contexto atual de grandes tensões geopolíticas, é um passo essencial para dar o exemplo da construção de um mundo melhor de forma cooperativa”, comentou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Segundo Haddad, o Brasil e os EUA compartilham a preocupação com o meio ambiente, além de concordarem com a necessidade de “envidar esforços cada vez mais consistentes no sentido de promover a mudança climática em várias áreas de atuação.”

Ambos as nações vão mobilizar esforços para financiar e desenvolver soluções inovadoras para consertar e restaurar a natureza e a biodiversidade, inclusive por meio de bancos multilaterais de desenvolvimento.