Brasil, Chile, Colômbia e México alertam para ‘corrida armamentista’ entre Rússia e Ucrânia

Em nota conjunta, Brasil, Chile, Colômbia e México apelaram nesta quarta-feira, 20, para que “se evitem ações que escalem a corrida armamentista e agravem o conflito entre a Federação da Rússia e a Ucrânia”. O texto, publicado na mesma semana em que a guerra atingiu a marca de 1.000 dias, também insta “todas as partes envolvidas a cumprir com os seus compromissos internacionais e a privilegiar o diálogo e a busca da paz nessa região”.

O pedido dos quatro países ocorre um dia após Moscou atualizar sua doutrina nuclear, em reflexo à permissão dada a Kiev pelos Estados Unidos para que use mísseis de fabricação americana contra território russo. Segundo analistas ouvidos pela agência de notícias Reuters, a maior mudança é a possível resposta nuclear russa a um ataque convencional ao seu território ou à aliada Belarus que “criasse uma ameaça crítica à sua soberania e (ou) à sua integridade territorial”.

Trata-se de uma escalada das ameaças nucleares do presidente da Rússia, Vladimir Putin, contra a membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), principal aliança militar ocidental.

“[A Otan] tem de compreender que também temos armas. Armas que podem derrotá-la no seu próprio território. Tudo isto é muito perigoso porque poderia, na verdade, desencadear o uso de armas nucleares. Eles não entendem isso?”, questionou Putin ainda em fevereiro.

Embaixada dos EUA fechada

O comunicado coletivo também acontece horas após a embaixada dos Estados Unidos na capital da Ucrânia, Kiev, comunicar que fecharia as portas nesta quarta-feira por receber “informações específicas de um potencial ataque aéreo significativo”. Os funcionários foram aconselhados a se abrigarem, no local, enquanto cidadãos americanos que moram em Kiev foram recomendados a se prepararem para ir imediatamente a um local seguro, como um bunker ou túnel de metrô, no caso de um alerta.

Essas sirenes foram ativadas em Kiev várias vezes durante a noite, e por cerca de duas horas e meia nesta manhã. A capital tem visto ataques quase diários desde o início de setembro. Depois do aviso, o Departamento de Assuntos Consulares de Estado dos Estados Unidos publicou uma nova postagem no site da embaixada dizendo que o fechamento foi “por excesso de cautela”.