Bomba da Segunda Guerra Mundial explode e deixa cratera em aeroporto no Japão

Uma bomba americana não detonada da Segunda Guerra Mundial explodiu nesta quarta-feira, 2, no Aeroporto de Miyazaki, no sudoeste do Japão, formando uma cratera na pista de táxi. Não há feridos, informaram autoridades locais.

Um vídeo gravado por uma escola de aviação nas proximidades capturou o exato momento da explosão, que lançou pedaços de asfalto ao ar. Imagens veiculadas pela TV japonesa mostram também uma cratera de aproximadamente 7 metros de diâmetro e 1 metro de profundidade na pista.

Uma investigação conjunta das Forças de Autodefesa e da polícia está em andamento para entender as circunstâncias que levaram à detonação repentina, mas autoridades asseguraram que não há mais perigo no local.

Autoridades da aviação japonesa afirmaram que as operações no aeroporto devem ser retomadas na manhã de quinta-feira.

O Aeroporto de Miyazaki, construído em 1943 como um antigo campo de treinamento para a Marinha Imperial Japonesa, já foi palco de missões kamikazes. Segundo autoridades do Ministério da Defesa, a região é conhecida por conter diversas bombas não detonadas, que às vezes são descobertas em obras de construção.