Biden faz discurso em tom de despedida e diz que Kamala será uma ‘presidente histórica’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou na noite de segunda-feira 19, no primeiro dia da Convenção do Partido Democrata, em Chicago. O governante fez um balanço de seus anos na Casa Branca e passou o bastão para sua vice, Kamala Harris, que vai enfrentar Donald Trump nas eleições de novembro. A candidata fez uma aparição não anunciada durante o evento e elogiou Biden em uma fala breve. Ela exaltou o presidente por sua “liderança histórica” e disse que os Estados Unidos são “eternamente gratos” a ele.

Aos gritos de “nós amamos o Joe” e “obrigado, Joe”, o democrata fez um discurso em tom de despedida e enfatizou: “Eu dei o meu melhor para vocês”. Aos 81 anos, Biden desistiu de tentar a reeleição depois de uma performance desastrosa no primeiro debate da campanha contra Trump. O presidente prontamente declarou apoio a Kamala para o seu lugar na disputa.

No discurso na convenção, Biden afirmou que escolher a democrata como vice com “a melhor decisão de sua carreira”. “Ela é forte, ela tem experiência e ela tem uma integridade enorme”. O presidente afirmou ainda sobre Kamala: “Ela será uma presidente respeitada pelos líderes mundiais. Será uma presidente da qual nós poderemos nos orgulhar. Ela será uma presidente histórica que vai colocar sua marca no futuro dos Estados Unidos”.