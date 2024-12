Biden é flagrado cochilando durante reunião com líderes em Angola

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cochilou durante um encontro com líderes africanos em Lobito, Angola, na quarta-feira, 4. O momento em que o democrata fecha os olhos e descansa a cabeça foi capturado por um vídeo que circula nas redes sociais.

Os olhos do presidente americano permaneceram fechados por mais de um minuto enquanto o vice-presidente da Tanzânia, Philip Mpango, falava.

Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional (NSC, na sigla em inglês), no entanto, negou que Biden tenha cochilado durante a reunião.

“O presidente estava acordado durante a conversa e não adormeceu”, disse o porta-voz do NSC. “Ele estava simplesmente ouvindo as observações de sua contraparte.”

O episódio reascendeu dúvidas sobre a capacidade do presidente de 82 anos de governar devido a sua idade avançada.

Em 2021, durante a abertura da COP26, na Escócia, Biden também foi flagrado com os olhos fechados e só despertou quando um assessor se aproximou.

Visita a Angola

Biden chegou a Angola na terça-feira para uma visita que tem como um de seus objetivos promover o Corredor Lobito, uma linha ferroviária que permitirá que Washington tenha acesso a recursos naturais africanos, de forma a conter a influência chinesa na região.

“Os Estados Unidos continuam sendo o maior fornecedor mundial de ajuda humanitária e assistência ao desenvolvimento. Isso vai aumentar, você sabe, essa é a coisa certa para a nação mais rica do mundo fazer”, disse Biden.

A visita de Biden a Angola nesta semana marca a primeira viagem do presidente a um país africano desde o início do seu mandato, em 2020, e sua última ao exterior antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca.

O presidente americano anunciou 1 bilhão de dólares em ajuda humanitária para apoiar os africanos deslocados por secas históricas e insegurança alimentar.

