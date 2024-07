Biden diz que ‘nenhuma pesquisa’ mostra que ele não pode vencer Trump

Enquanto os pedidos para que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desista de sua candidatura e seja substituído por outro nome nas eleições de 5 de novembro aumentam, o democrata indicou durante uma coletiva de imprensa na semana passada que poderia abandonar a corrida eleitoral caso sua equipe dissesse: “Não há como você vencer”. No entanto, Biden afirma que “ninguém está dizendo isso e nenhuma pesquisa diz isso”.

O presidente de 81 anos vem rejeitando há semanas a ideia de que não pode derrotar o ex-presidente Donald Trump, que aparece à frente nas pesquisas. Em sua última declaração sobre o assunto, o presidente afirmou em uma entrevista à emissora americana BET News divulgada nesta quarta-feira, 17, que consideraria abandonar a corrida pela Casa Branca apenas se surgisse uma “condição médica” diagnosticada que tornasse isso necessário e reiterou que nenhum de seus médicos detectou problemas de saúde.

Apesar de não ter dado nenhuma indicação de que está mudando de ideia sobre permanecer na corrida, o presidente se tornou mais receptivo a ouvir argumentos sobre por que ele deveria desistir de sua candidatura à reeleição, disseram os democratas na quarta-feira.

Intenções de voto

Embora as pesquisas de intenção de voto apontem uma disputa acirrada entre os candidatos, Trump possui uma pequena vantagem em quase todas desde o mês passado, após o desempenho desastroso de Biden no debate contra o ex-presidente republicano.

As pesquisas estaduais mostram Biden se afastando cada vez mais da vitória. Em uma pesquisa recente da CBS News/YouGov, Trump saiu à frente de seu adversário em sete estados. Outra pesquisa do New York Times/Siena College mostrou que Biden está atrás do candidato republicano na Pensilvânia e o liderando por pouco na Virgínia, estado onde o presidente venceu por 10 pontos percentuais nas eleições de 2020.

Continua após a publicidade

Uma nova pesquisa realizada pela Reuters/Ipsos mostra que as intenções de voto não tiveram grande alteração desde o atentado ao comício eleitoral de Trump na Pensilvânia e colocam o ex-presidente 2 pontos percentuais à frente de seu adversário.

Candidatos ‘vergonhosos’

De acordo com uma pesquisa do Pew Research Center realizada em julho, 63% dos eleitores descrevem Biden e Trump como vergonhosos, enquanto cerca de 25% consideram Biden “mentalmente afiado”, número muito abaixo dos 53% registrados em 2021.

Uma outra pesquisa da CBS News, por sua vez, apontou que apenas 28% dos eleitores acham que Biden tem a saúde mental e cognitiva para servir mais um mandato como presidente, enquanto quase metade dos eleitores concordou que Trump teria a capacidade física e mental para assumir o cargo.