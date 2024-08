Biden conversa com Catar e Egito sobre esforços para chegar em um cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta terça-feira, 6, com o líder do Catar, Tamim bin Hamad Al-Thani, e o presidente do Egito, Abdel Fattah Khalil Al-Sisi, para discutir o alívio das tensões na região e chegar a um acordo de cessar-fogo em Gaza, informou a Casa Branca.

A declaração ocorreu logo depois de Al-Sisi ter afirmado, durante um telefone com Biden, que teme “pela repercussão da continuidade do conflito em Gaza”.

De acordo com ele, chegar a um acordo de trégua é essencial para restaurar a calma e estabilidade na região.

Ambos concordaram em continuar trabalhando em um cessar-fogo.

Desde o início do conflito, os EUA, Egito e Catar são os mediadores entre Israel e Hamas para por um fim na guerra em Gaza.

Continua após a publicidade

Dificuldades nas negociações

Na última quinta-feira, 1, Biden afirmou que o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, atrapalha as negociações com Israel para chegar a um acordo. E que aumenta o risco de uma escalada para uma guerra contra o Irã, o que pode gerar um conflito mais amplo no Oriente Médio.

O Irã, importante aliado e financiador do Hamas e também da facção libanesa Hezbollah, disse que o assassinato ocorreu horas depois que Haniyeh compareceu à cerimônia de posse do novo presidente iraniano em Teerã.

Tanto o Hamas e a Guarda Revolucionário do Irã confirmaram a morte do líder do Hamas, considerado uma das figuras mais relevantes nas negociações indiretas entre o grupo terrorista e Israel.