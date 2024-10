Biden celebra morte de líder do Hamas: ‘Hoje é um bom dia para o mundo’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestou satisfação com a morte de Yahya Sinwar, líder do Hamas, em um comunicado nesta quinta-feira, 17. Ele anunciou que se reunirá em breve com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para discutir os próximos passos.

“Hoje é um bom dia para Israel, para os Estados Unidos e para o mundo”, afirmou Biden, após a confirmação da morte de Sinwar por meio de testes de DNA. O palestino era considerado um dos principais arquitetos dos ataques de 7 de outubro do ano passado, que resultaram na morte de 1.200 israelenses.

O presidente destacou que “Israel tem todo o direito de eliminar a liderança e a estrutura militar do Hamas”, e que enxerga a morte do número 1 do Hamas como uma oportunidade para um “dia depois” em Gaza.

Biden também mencionou que em breve conversará com Netanyahu e outros líderes israelenses para parabenizá-los pela morte de Sinwar, além de discutir a libertação dos reféns em poder do Hamas e o fim da guerra na Faixa de Gaza. Continua após a publicidade A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, também se pronunciou sobre a morte de Sinwar, afirmando que “a justiça foi servida”.

Morte de Sinwar

O governo de Israel afirmou nesta quinta-feira, 17, que o líder do grupo militante palestino Hamas, Yahya Sinwar, foi morto durante um ataque na Faixa de Gaza.

O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, afirmou que Sinwar “foi morto por soldados das Forças de Defesa de Israel”. Pouco depois, a morte foi confirmada pelo Exército israelense.

A morte de Sinwar foi descrita pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu como “um acerto de contas”.