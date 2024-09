Biden anuncia US$ 8 bilhões em nova ajuda militar para Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira, 26, um novo pacote de assistência militar à Ucrânia no valor de US$ 8 bilhões, em meio a uma visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao país.

A medida, que visa ajudar Kiev a “vencer esta guerra”, inclui a primeira remessa de uma bomba de precisão, chamada Joint Standoff Weapon, que tem alcance de até 130 km. O míssil de médio alcance permite que a Ucrânia ataque orças russas a distâncias mais seguras.

O presidente americano declarou em um comunicado que apoiar a Ucrânia tem sido uma das prioridades dos EUA. Ele acrescentou que a nova assistência militar irá fortalecer a defesa aérea ucraniana, introduzindo novos sistemas de drones e munições, além de ampliar o treinamento de pilotos ucranianos com caças americanos F-16, incluindo o apoio ao treinamento de mais 18 pilotos no próximo ano.

“É por isso que, hoje, estou anunciando um aumento na assistência de segurança para a Ucrânia e uma série de ações adicionais para ajudar o país a vencer esta guerra”, disse Biden.

Envio de ajuda

A maior parte do novo pacote de ajuda, US$ 5,5 bilhões, deve ser enviada antes do término do ano fiscal dos EUA, na próxima segunda-feira. Já os outros US$ 2,4 bilhões serão concedidos através da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, que permite que o governo americano compre armas de empresas e envie a Kiev, em vez de retirá-las das reservas norte-americanas.

Biden ainda afirmou que o Departamento de Defesa irá reformar e enviar à Ucrânia uma bateria adicional do sistema de defesa aérea Patriot, além de mais mísseis do mesmo tipo.

Em resposta, Zelensky agradeceu a Biden e ao Congresso dos EUA pelo novo pacote de ajuda militar, assegurando que a Ucrânia o utilizaria “da forma mais eficiente e transparente”.

“Sou grato aos Estados Unidos por fornecer os itens que são mais críticos para proteger nosso povo”, disse Zelensky no X.

No início da semana, Zelensky disse que a guerra na Ucrânia está “mais perto do fim” do que muitos pensam e pediu que seus aliados ocidentais “fortaleçam” o Exército de seu país em uma entrevista à emissora americana ABC News.

Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, os EUA já forneceram mais de US$ 56,2 bilhões em assistência militar à Ucrânia.