Avião militar cai na Turquia e deixa dois mortos; veja vídeo

O Ministério da Defesa da Turquia comunicou nesta terça-feira, 4, que um avião militar caiu no centro do país, em uma área agrícola, matando os dois pilotos a bordo. A aeronave fazia um voo de treinamento com pilotos em formação.

Segundo a pasta, o avião SF-260 D decolou de uma base militar em Kayseri e caiu logo em seguida, sem motivo ainda conhecido. O ministério disse que as causas do incidente que matou os militares Uğur Yıldız e Gökhan Özen serão investigadas.

“Que Deus tenha misericórdia de nossos heroicos mártires. Em meu nome e em nome dos membros do Ministério da Defesa Nacional, ofereço minhas condolências a suas famílias enlutadas e a nossa nobre nação”, afirmou o ministro da Defesa turco, Yaşar Güler, de acordo com a agência estatal de notícias, a Anadolu.

Nas imagens divulgadas pela mídia local, é possível observar chamas e fumaça preta saindo do avião parcialmente carbonizado.

#Kayseri‘de düşen eğitim uçağındaki iki pilot şehit oldu 🇹🇷 Allah Rahmet Eylesin🤲 pic.twitter.com/jvgWJ1hS0h Continua após a publicidade — Vaveyla🇹🇷 (@vaveyla6302) June 4, 2024

Bombeiros, socorristas e policiais foram enviados ao local. O Ministério Público de Kayseri abriu um inquérito sobre o acidente, segundo a Anadolu.

Um morador da região onde caiu a aeronave disse à Anadolu que, de sua casa, ouviu um forte ruído e viu fumaça subindo aos céus. Outro habitante local disse que o avião estava voando na zona há dois dias e que também escutou um barulho alto logo depois da aeronave ter passado por cima da sua casa. “Quando saímos, vimos que o avião se tinha despencado no campo”, acrescentou aos jornalistas da agência turca.

“Envio as minhas condolências às famílias dos nossos mártires, ao nosso exército heroico e à nossa nação”, escreveu o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, no X, antigo Twitter.

Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağımız kaza kırıma uğramış, kazada 2 pilotumuz şehit olmuştur🇹🇷 Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Aziz Milletimize başsağlığı… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 4, 2024