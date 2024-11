Avião de carga cai em casa na Lituânia e deixa ao menos um morto

Um avião de carga da DHL caiu e bateu em uma casa nesta segunda-feira, 25, ao se aproximar do aeroporto de Vilnius, na Lituânia, para pousar. O incidente deixou ao menos uma pessoa morta e feriu outras três dentro da aeronave, segundo autoridades locais.

O voo, que foi operado pela Swiftair em nome da DHL, decolou de Leipzig, na Alemanha. O avião caiu por volta das 03h30 no horário local (22h30 de domingo em Brasília), informou um porta-voz do centro nacional de gerenciamento de crises. Funcionários do aeroporto afirmaram que o modelo do avião era o Boeing 737-400.

Suspeita de sabotagem

A autoridade completou que todas as pessoas que estavam dentro da casa atingida sobreviveram, e declarou que não havia nada que sugerisse que um acidente prévio tenha provocado a queda da aeronave. “No momento, não temos dados de que houve uma explosão”, disse o porta-voz. O chefe do centro nacional de gerenciamento de crises disse que a causa do acidente estava sendo investigada.

O incidente ocorreu num contexto em que a Alemanha investiga vários incêndios causados ​​por dispositivos incendiários escondidos dentro de encomendas em um depósito em Leipzig. A polícia antiterrorismo britânica também informou, logo após o anúncio alemão, que abriu uma investigação sobre um incêndio em um depósito em julho, causado por um pacote que pegou fogo, e entraria em contato com outras agências policiais europeias para ver se havia uma conexão com incidentes semelhantes em outros lugares.

Susto grande

A polícia disse em uma entrevista coletiva que 12 pessoas foram retiradas da casa atingida pelo avião. Os serviços de resgate afirmaram que o Boeing atingiu o solo e deslizou pelo menos 100 metros antes de bater no edifício.

Nesta manhã, bombeiros ainda tentavam apagar um incêndio em na casa que fica 1,3 quilômetros ao norte da pista do aeroporto. Muitos policiais e ambulâncias se deslocaram para as proximidades, e as principais ruas ao redor do local foram isoladas.