Automóvel atropela e fere várias crianças no Japão

Um carro atropelou um grupo de crianças, nesta quarta-feira 8, na localidade de Otsu, na região de Osaka, no oeste do Japão. Segundo a polícia, 15 alunos de um jardim de infância foram atingidos.

De acordo com a TV local, as crianças estavam na calçada com os professores, perto de uma faixa de pedestres, quando o veículo atropelou o grupo, aparentemente após colidir com outro carro.

“Várias pessoas ficaram feridas”, declarou o porta-voz da polícia. Segundo a agência de notícias Kyodo, “quatro crianças estão inconscientes”. Já a rede de televisão NHK citou quatro vítimas em “estado crítico”.

O Japão registrou nos últimos meses uma elevação dos acidentes provocados por pessoas de idade avançada. Os motoristas com mais de 65 anos provocaram 965 acidentes fatais no Japão em 2016, mais de um quarto do total.

De acordo com a polícia, os acidentes neste grupo geralmente ocorre por confusão com os pedais do veículo ou por perda de controle da direção.

