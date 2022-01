Áustria apresenta novo plano para vacinação obrigatória contra a Covid-19

O governo da Áustria apresentou neste domingo, 16, um novo plano para tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória. Segundo o plano do governo, todos os adultos com mais de 18 anos deverão se imunizar, com exceção de grávidas e pessoas que não podem receber a dose por algum motivo de saúde. No plano original, que já foi descartado, a vacinação seria obrigatória à população a partir dos 14 anos.

Se o projeto for aprovado, a medida entrará em vigor em 1º de fevereiro. Na primeira fase de implementação, o governo deve mandar um informativo a todos os residentes avisando sobre as regras. As fiscalizações começarão em meados de março. Quem não tiver se imunizado pode ter de pagar uma multa que vai de 600 até 3.600 euros (em casos de reincidência).

O ministro da saúde da Áustria, Wolfgang Mueckstein, defendeu o projeto afirmando que a variante ômicron não será a última e ainda não está claro quanto tempo dura a imunidade obtida após a infecção pelo coronavírus.

Segundo a Bloomberg, 74,6% da população da Áustria está completamente vacinada.