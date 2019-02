Ativistas da Al Qaeda morrem em confrontos com Exército iemenita

Sana, 13 mai (EFE).- Seis supostos ativistas da Al Qaeda morreram neste domingo em confrontos com o Exército iemenita na cidade de Zinyibar, na província meridional de Abian, segundo fontes militares.

As fontes explicaram à Agência Efe que os choques foram registrados nos arredores dessa cidade, controlada pela Al Qaeda desde maio do 2011.

Segundo as fontes, o Exército está a três quilômetros de Zinyibar e tenta entrar nesta cidade.

Estas operações se enquadram na grande ofensiva que as forças armadas iniciaram neste sábado contra as fortificações dessa rede terrorista no sul do país.

Ontem, 17 supostos terroristas e sete soldados morreram nos choques, segundo fontes militares, que destacaram que o Exército bombardeia as defesas do grupo.

A atividade da Al Qaeda no Iêmen aumentou desde que explodiu há mais de um ano a revolta contra o regime de Ali Abdullah Saleh, cuja saída definitiva do poder aconteceu no final de fevereiro passado com a posse do que era vice-presidente, Abdo Rabbo Mansour Hadi. EFE