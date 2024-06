Ativistas ambientais atacam Stonehenge com tinta laranja

Dois ativistas da organização ambiental britânica Just Stop Oil pulverizaram tinta em pó laranja no Stonehenge, estrutura de pedra pré-histórica localizada na Inglaterra, nesta quarta-feira, 19, como forma de protesto contra a inação de governos diante das mudanças climáticas.

A polícia de Wiltshire, condado onde a estrutura fica localizada, prendeu dois suspeitos de danificar o antigo monumento. Os manifestantes foram identificados pela Just Stop Oil como Niamh Lynch, estudante de Oxford de 21 anos, e Rajan Naidu, um homem de 73 anos de Birmingham.

O protesto aconteceu um dia antes do Solstício de Verão, quando milhares de pessoas se reúnem em Stonehenge para celebrar a chegada da nova estação e o dia mais longo do ano.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, descreveu o protesto como um “ato vergonhoso de vandalismo”. A English Heritage, organização pública que gere o monumento, afirmou que os curadores estavam “investigando a extensão dos danos”, mas que o local permaneceu aberto ao público.

Ativismo ambiental

A Just Stop Oil afirma que o protesto tinha como objetivo exigir que o próximo governo do Reino Unido, que será eleito em 4 de julho, assine um tratado para acabar com a extração e queima de petróleo, gás e carvão até 2030.

Continua após a publicidade

“Continuar a queimar carvão, petróleo e gás resultará na morte de milhões. Temos que nos unir para defender a humanidade ou arriscaremos tudo”, disse um porta-voz da Just Stop Oil.

O grupo ativista ambiental afirmou que a tinta era feita de farinha de milho laranja e “irá desaparecer em breve com a chuva”.

“Até que os líderes mundiais atuem para nos proteger, os apoiadores da Just Stop Oil, trabalhando com outros grupos a nível internacional, tomarão as medidas proporcionais necessárias para gerar a tão necessária pressão política”, completou a organização.