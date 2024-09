Atirador mata três israelenses na fronteira entre Cisjordânia e a Jordânia

Um atirador matou três israelenses neste domingo, 8, nas imediações da Ponte Allenby, na fronteira entre a Cisjordânia e a Jordânia. Segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF), o homem se aproximou do local em um caminhão e abriu fogo contra os soldados. As vítimas fatais eram civis e o atirador foi morto.

Após o ataque, membros das IDF anunciaram que fariam uma varredura no caminhão para verificar a suspeita de que haveria artefatos explosivos no veículo. Os resultados da apuração ainda não foram divulgados.

Segundo as agências de notícias Reuters e AP News, o atirador seria da Jordânia e os israelenses mortos no ataque seriam homens na faixa dos 50 anos.

A agência estatal de notícias da Jordânia, Petra News Agency, publicou uma nota em que cita o tiroteio e informa que a travessia está fechada em ambos os sentidos. Disse ainda que não há informações de quando será reaberta e que “as forças israelenses aumentaram sua presença militar no posto de controle na abordagem leste de Jericó”.

Jordânia e Israel encerraram o estado de guerra em 1994, quando assinaram um tratado de paz — conhecido como Tratado de Wadi Araba –. Apesar do fim das rivalidades, a Jordânia tem sido crítica aos ataques israelenses direcionados à Faixa de Gaza em virtude da guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, iniciada em outubro do ano passado.

Faixa de Gaza

Também neste domingo, o vice-diretor do Serviço de Emergência Civil de Gaza Mohammad Morsi foi morto em um ataque aéreo israelense na cidade palestina de Jabalia, na Faixa de Gaza. Além de Morsi, quatro parentes dele morreram no bombardeio. Até o momento, as IDF não se manifestaram sobre o caso.

Em seu canal no Telegram, as forças israelenses disseram que tropas realizam ações na região central e no sul de Gaza. Na cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, a corporação disse ter eliminado terroristas e que fez ataques à infraestrutura utilizada por eles, além de ter localizado armas. Segundo as IDF, 25 alvos terroristas do Hamas foram atingidos na Faixa de Gaza desde ontem.