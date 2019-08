Atirador deixa vários mortos e feridos em shopping em El Paso, no Texas

Ao menos um atirador abriu fogo no shopping Cielo Vista, em El Paso, causando terror na cidade que faz fronteira entre os Estados Unidos e o México. O prefeito de El Paso, Dee Margo, confirmou que houve “múltiplas mortes” e ao menos uma dezena de feridos, mas sem precisar quantos. Três pessoas foram presas, segundo o prefeito. De acordo com a imprensa americana, um dos atiradores teria entrado no shopping pelo estacionamento.

O shopping Cielo Vista estava com bastante movimento no momento do incidente. Ao ouvirem os tiros, várias pessoas correram. Com a proximidade da volta às aulas, algumas famílias aproveitaram a tarde de sábado para fazer compra de material escolar.

Três funcionários do supermercado Walmart se refugiaram no restaurante Landry’s Seafood, um dos estabelecimentos que foi fechado no momento do tiroteio. “Nunca pensamos que isso aconteceria conosco”, disse à CNN o gerente do restaurante, Oscar Collazo.

A área segue cercada pela polícia.