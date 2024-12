Atentado suicida em Cabul mata ministro dos Refugiados do Talibã

Um atentado suicida na capital do Afeganistão, Cabul, nesta quarta-feira, 11, matou o ministro dos Refugiados do governo talibã, Khalil Haqqani, informaram autoridades do Ministério do Interior.

A explosão ocorreu dentro do ministério, fazendo de Haqqani a vítima de maior notoriedade de um atentado no Afeganistão desde que o Talibã voltou ao poder, há três anos. Nenhum grupo assumiu a autoria da explosão, por enquanto.

Khalil Haqqani é tio de Sirajuddin Haqqani, que lidera uma rede poderosa dentro do Talibã. Também é um antigo senhor da guerra pashtun, ex-líder mujahideen e terrorista global especialmente designado no Afeganistão.

Ele ocupa a chefia do Ministério de Refugiados e Repatriação no regime Talibã de forma interina desde 7 de setembro de 2021. Antes disso, logo após a queda de Cabul, quando o exército dos Estados Unidos deixou o país após décadas de presença militar, Haqqani foi colocado no comando da segurança da capital afegã durante a transição de poder.

Em 9 de fevereiro de 2011, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, sob a Ordem Executiva 13224, designou Khalil Haqqani como Terrorista Global Especialmente Designado e ofereceu uma recompensa de US$ 5 milhões por ele como um dos terroristas mais procurados no mundo.

