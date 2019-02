Até países aliados condenam teste com bomba de hidrogênio da Coreia do Norte

Logo após a Coreia do Norte anunciar que realizou nesta quarta-feira, “com sucesso”, um teste de uma bomba nuclear de hidrogênio, começaram as reações contrárias. Enquanto a condenação de países como Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão era esperada como uma reação imediata, nações aliadas dos norte-coreanos, como China e Rússia, também se apressaram em criticar a ação de Pyongyang. Se a condenação dos aliados não chega a ser uma grande surpresa na diplomacia internacional, é, ao menos, um alento de que as nações querem sim esfriar os ânimos na Ásia e frear o ímpeto imprevisível do jovem ditador Kim Jong-un.

A Rússia pediu calma a todas as partes envolvidas no conflito entre as duas Coreias após o anúncio de Pyongyang e advertiu que a ação pode se configurar como uma grave violação das resoluções da ONU. “Nesta situação pedimos a todas as partes que mantenham a calma e não tomem ações que possam provocar uma incontrolada escalada de tensão na Ásia nordeste”, advertiu a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova. Já a China, o principal aliado da Coreia do Norte, informou que se opõe firmemente ao teste da bomba de hidrogênio e pediu para a Coreia do Norte não realizar atos que possam agravar as tensões na Península Coreana. A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Hua Chunying, afirmou que a China está monitorando sua fronteira com a Coreia do Norte perto do local do teste e que a qualidade do ar no local estava dentro da faixa normal.

Entre os europeus, a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Federica Mogherini, pediu a Coreia do Norte volte a dialogar com a comunidade internacional, pondo fim ao seu “comportamento ilegal e perigoso”, depois de o país ter afirmado que realizou um teste nuclear. Federica deve conversar ainda hoje com os ministros das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Yun Byung, e do Japão, Fumio Kishida, para debater como agir diante do teste nuclear norte-coreano. “Trabalharemos com o Conselho de Segurança da ONU, que se reunirá hoje em uma sessão urgente para abordar o assunto”, completou.

O Conselho de Segurança da ONU realizará nesta quarta-feira às 11h00 em Nova York (14h00 de Brasília) uma reunião de emergência para debater sobre o teste norte-coreano. A reunião entre os quinze membros do Conselho, a portas fechadas e sem cobertura da imprensa, foi solicitada por Estados Unidos e Japão. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, reiterou que o teste é uma ameaça para a segurança de sua nação.

Os Estados Unidos não confirmaram oficialmente o teste nuclear, mas reiteraram que condenam qualquer violação das resoluções da ONU e responderão “apropriadamente” a todas as “provocações” do país asiático, informou nesta terça-feira a Casa Branca. “Continuaremos protegendo e defendendo nossos aliados na região, entre eles a República de Coreia [nome oficial da Coreia do Sul], e responderemos apropriadamente a todas as provocações da Coreia do Norte”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby.

1. Em sua mensagem de Ano Novo, o ditador norte-coreano Kim Jong-un falou pela primeira vez, sobre a execução de seu tio e alertou que na possibilidade de um conflito nuclear na península coreana, não pouparia sequer os Estados Unidos zoom_out_map 1 /47 O ditador norte-coreano Kim Jong-un fala sua mensagem de Ano Novo (Kyodo/Reuters/VEJA) O ditador norte-coreano Kim Jong-un fala sua mensagem de Ano Novo

2. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acena de um barco durante inspeção de exercícios militares zoom_out_map 2 /47 O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acena de um barco durante inspeção de exercícios militares (Reuters/KCNA/Reuters) O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acena de um barco durante inspeção de exercícios militares

3. Soldados norte-coreanos acenam durante visita do ditador Kim Jong-un a ilha Ung zoom_out_map 3 /47 Soldados norte-coreanos acenam durante visita do ditador Kim Jong-un a ilha Ung (Reuters/KCNA/Reuters) Soldados norte-coreanos acenam durante visita do ditador Kim Jong-un a ilha Ung

4. Kim Jong-un posa com soldados durante visita a unidade militar na ilha Ung zoom_out_map 4 /47 Kim Jong-un posa com soldados durante visita a unidade militar na ilha Ung (Reuters/KCNA/Reuters) Kim Jong-un posa com soldados durante visita a unidade militar na ilha Ung

5. Líder norte-coreano Kim Jong-un chega para a cerimônia do Cemitério de combatentes mortos do Exército do Povo Coreano (KPA) em Pyongyang, nesta quinta-feira (25), como parte das comemorações do 60º aniversário da assinatura de trégua na guerra de 1950-1953 zoom_out_map 5 /47 Líder norte-coreano Kim Jong-un chega para a cerimônia do Cemitério de combatentes mortos do Exército do Povo Coreano (KPA) em Pyongyang, nesta quinta-feira (25), como parte das comemorações do 60º aniversário da assinatura de trégua na guerra de 1950-1953 (Jason Lee/Reuters/VEJA) Líder norte-coreano Kim Jong-un chega para a cerimônia do Cemitério de combatentes mortos do Exército do Povo Coreano (KPA) em Pyongyang, nesta quinta-feira (25), como parte das comemorações do 60º aniversário da assinatura de trégua na guerra de 1950-1953

6. Parada Militar no segundo aniversário da morte do ex-ditador Kim Jong Il, na Coreia do Norte zoom_out_map 6 /47 Parada militar na Coreia do Norte (Reuters/VEJA) Parada militar na Coreia do Norte

7. Imagem de TV mostra líder norte-coreano Kim Jong-un durante uma cerimônia militar zoom_out_map 7 /47 Imagem de TV mostra líder norte-coreano Kim Jong-un durante uma cerimônia militar (KRT/Reuters/VEJA) Imagem de TV mostra líder norte-coreano Kim Jong-un durante uma cerimônia militar

8. O governo norte-coreano fechou a fronteira com o Sul zoom_out_map 8 /47 O governo norte-coreano fechou a fronteira com o Sul (Ahn Young-joon/AP/VEJA) O governo norte-coreano fechou a fronteira com o Sul

9. No mesmo dia do lançamento de um míssil norte-coreano, o ditador Kim Jong-un visitou uma escola neste domingo zoom_out_map 9 /47 No mesmo dia do lançamento de um míssil norte-coreano, o ditador Kim Jong-un visitou uma escola neste domingo (AFP/VEJA) No mesmo dia do lançamento de um míssil norte-coreano, o ditador Kim Jong-un visitou uma escola neste domingo

10. Coreia do Norte exibe míssil Nodong durante desfile militar zoom_out_map 10 /47 Coreia do Norte exibe míssil Nodong durante desfile militar (Reprodução/VEJA) Coreia do Norte exibe míssil Nodong durante desfile militar

11. Imagem de TV mostra cerimônia militar na Coreia do Norte zoom_out_map 11 /47 Imagem de TV mostra cerimônia militar na Coreia do Norte (KRT/Reuters/VEJA) Imagem de TV mostra cerimônia militar na Coreia do Norte

12. Imagem de TV mostra líder norte-coreano Kim Jong-un durante uma cerimônia militar zoom_out_map 12 /47 Imagem de TV mostra líder norte-coreano Kim Jong-un durante uma cerimônia militar (KRT/Reuters/VEJA) Imagem de TV mostra líder norte-coreano Kim Jong-un durante uma cerimônia militar

13. Imagem de TV mostra cerimônia militar na Coreia do Norte zoom_out_map 13 /47 Imagem de TV mostra cerimônia militar na Coreia do Norte (KRT/Reuters/VEJA) Imagem de TV mostra cerimônia militar na Coreia do Norte

14. Soldado norte-coreano observa a fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul zoom_out_map 14 /47 Soldado norte-coreano observa a fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul (Kim Jae-Hwan/AFP/VEJA) Soldado norte-coreano observa a fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul

15. Soldados do exército sul-coreano durante um exercício militar em Paju, perto da aldeia fronteiriça de Panmunjom, Coreia do Sul zoom_out_map 15 /47 Soldados do exército sul-coreano durante um exercício militar em Paju, perto da aldeia fronteiriça de Panmunjom, Coreia do Sul (Ahn Young-joon/AP/VEJA) Soldados do exército sul-coreano durante um exercício militar em Paju, perto da aldeia fronteiriça de Panmunjom, Coreia do Sul

16. Soldados sul-coreanos realizam treinamento militar com tanques perto da zona desmilitarizada entre as coreias, em Paju, ao norte de Seul zoom_out_map 16 /47 Soldados sul-coreanos realizam treinamento militar com tanques perto da zona desmilitarizada entre as coreias, em Paju, ao norte de Seul (Park Jung-Ho/Reuters/VEJA) Soldados sul-coreanos realizam treinamento militar com tanques perto da zona desmilitarizada entre as coreias, em Paju, ao norte de Seul

17. Soldado do Exército sul-coreano mantém a guarda de uma barricada na Ponte da Unificação, na divisa entre as coreias perto da vila de Panmunjom zoom_out_map 17 /47 Soldado do Exército sul-coreano mantém a guarda de uma barricada na Ponte da Unificação, na divisa entre as coreias perto da vila de Panmunjom (Lee Jin-man/AP/VEJA) Soldado do Exército sul-coreano mantém a guarda de uma barricada na Ponte da Unificação, na divisa entre as coreias perto da vila de Panmunjom

18. Soldados da Coreia do Sul patrulham fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul zoom_out_map 18 /47 Soldados da Coreia do Sul patrulham fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul (Ahn Young-joon/AP/VEJA) Soldados da Coreia do Sul patrulham fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul

19. Soldado sul-coreano checa o horário de chegada de veículos trazendo trabalhadores do complexo industrial de Kaesong, localizado na Coreia do Norte, no posto sul-coreano de fronteira em Paju zoom_out_map 19 /47 Soldado sul-coreano checa o horário de chegada de veículos trazendo trabalhadores do complexo industrial de Kaesong, localizado na Coreia do Norte, no posto sul-coreano de fronteira em Paju (Kim Hong-Ji/Reuters/VEJA) Soldado sul-coreano checa o horário de chegada de veículos trazendo trabalhadores do complexo industrial de Kaesong, localizado na Coreia do Norte, no posto sul-coreano de fronteira em Paju

20. Sistema antimísseis instalado no Ministério da Defesa japonês: país preparado para eventual ataque norte-coreano zoom_out_map 20 /47 Sistema antimísseis instalado no Ministério da Defesa japonês: país preparado para eventual ataque norte-coreano (Issei Kato/Reuters/VEJA) Sistema antimísseis instalado no Ministério da Defesa japonês: país preparado para eventual ataque norte-coreano

21. Imagem de satélite mostra Centro de Pesquisas Nucleares de Yongbyon, que produziu material para os testes atômicos da Coreia do Norte zoom_out_map 21 /47 Imagem de satélite mostra Centro de Pesquisas Nucleares de Yongbyon, que produziu material para os testes atômicos da Coreia do Norte (Getty Images/VEJA) Imagem de satélite mostra Centro de Pesquisas Nucleares de Yongbyon, que produziu material para os testes atômicos da Coreia do Norte

22. Soldados da Coreia do Norte (e) e do Sul vigiam a zona desmilitarizada, que separa os dois países zoom_out_map 22 /47 Soldados da Coreia do Norte (e) e do Sul vigiam a zona desmilitarizada, que separa os dois países (Yonhap/AFP/VEJA) Soldados da Coreia do Norte (e) e do Sul vigiam a zona desmilitarizada, que separa os dois países

23. Tanques sul-coreanos passam por uma ponte temporária perto da fronteira com a Coreia do Norte. Nova presidente da Coreia do Sul prometeu forte resposta militar a qualquer provocação da Coreia do Norte depois que Pyongyang anunciou que os dois países estavam agora em estado de guerra zoom_out_map 23 /47 Tanques sul-coreanos passam por uma ponte temporária perto da fronteira com a Coreia do Norte. Nova presidente da Coreia do Sul prometeu forte resposta militar a qualquer provocação da Coreia do Norte depois que Pyongyang anunciou que os dois países estavam agora em estado de guerra (Kim Jae-Hwan/AFP/VEJA) Tanques sul-coreanos passam por uma ponte temporária perto da fronteira com a Coreia do Norte. Nova presidente da Coreia do Sul prometeu forte resposta militar a qualquer provocação da Coreia do Norte depois que Pyongyang anunciou que os dois países estavam agora em estado de guerra

24. Soldado sul-coreano observa área militar próxima de Paju e da área desmilitarizada entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte, na manhã desta sexta-feira (5) zoom_out_map 24 /47 Soldado sul-coreano observa área militar próxima de Paju e da área desmilitarizada entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte, na manhã desta sexta-feira (5) (Jung Yeon-Je/AFP/VEJA) Soldado sul-coreano observa área militar próxima de Paju e da área desmilitarizada entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte, na manhã desta sexta-feira (5)

25. Soldado sul-coreano fecha portão de área militar próxima de Paju e da área desmilitarizada entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte zoom_out_map 25 /47 Soldado sul-coreano fecha portão de área militar próxima de Paju e da área desmilitarizada entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte (Jung Yeon-Je/AFP/VEJA) Soldado sul-coreano fecha portão de área militar próxima de Paju e da área desmilitarizada entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte

26. Um caça F-22 Raptor da Força Aérea americana decola na base aérea americana de Osan para exercício militar, em Pyeongtaek (Coreia do Sul ) zoom_out_map 26 /47 Um caça F-22 Raptor da Força Aérea americana decola na base aérea americana de Osan para exercício militar, em Pyeongtaek (Coreia do Sul ) (Bae Jung-hyun, Yonhap/AP/VEJA) Um caça F-22 Raptor da Força Aérea americana decola na base aérea americana de Osan para exercício militar, em Pyeongtaek (Coreia do Sul )

27. O líder norte-coreano Kim Jong Un acena durante inspeção a um dos departamentos de defesa do país zoom_out_map 27 /47 O líder norte-coreano Kim Jong Un acena durante inspeção a um dos departamentos de defesa do país (KCNA/AFP/VEJA) O líder norte-coreano Kim Jong Un acena durante inspeção a um dos departamentos de defesa do país

28. Tropas sul-coreanas participam de exercício militar próximo da fronteira com a Coreia do Norte zoom_out_map 28 /47 Tropas sul-coreanas participam de exercício militar próximo da fronteira com a Coreia do Norte (Jung Yeon-Je/AFP/VEJA) Tropas sul-coreanas participam de exercício militar próximo da fronteira com a Coreia do Norte

29. Soldados americanos usam equipamento de proteção durante demonstração em infantaria na Coreia do Sul zoom_out_map 29 /47 Soldados americanos usam equipamento de proteção durante demonstração em infantaria na Coreia do Sul (Jung Yeon-Je/AFP/VEJA) Soldados americanos usam equipamento de proteção durante demonstração em infantaria na Coreia do Sul

30. A Coreia do Norte proíbe que trabalhadores sul-coreanos entrem no complexo industrial binacional de Kaesong, que fica no território norte-coreano zoom_out_map 30 /47 A Coreia do Norte proíbe que trabalhadores sul-coreanos entrem no complexo industrial binacional de Kaesong, que fica no território norte-coreano (AFP/VEJA) A Coreia do Norte proíbe que trabalhadores sul-coreanos entrem no complexo industrial binacional de Kaesong, que fica no território norte-coreano

31. Soldados norte-coreanos compareceram à praça Kim Il Sung, no centro de Pyongyang, nesta sexta-feira (14), para comemorar sucesso do lançamento do foguete Unha-3 zoom_out_map 31 /47 Soldados norte-coreanos compareceram à praça Kim Il Sung, no centro de Pyongyang, nesta sexta-feira (14), para comemorar sucesso do lançamento do foguete Unha-3 (Ng Han Guan/AP/VEJA) Soldados norte-coreanos compareceram à praça Kim Il Sung, no centro de Pyongyang, nesta sexta-feira (14), para comemorar sucesso do lançamento do foguete Unha-3

32. Ditador Kim Jong-un comanda treinamento militar na Coreia do Norte zoom_out_map 32 /47 Ditador Kim Jong-un comanda treinamento militar na Coreia do Norte (KCNA / AFP/VEJA) Ditador Kim Jong-un comanda treinamento militar na Coreia do Norte

33. Soldado norte-coreano observa o sul enquanto patrulha a vila de Panmunjeom, na zona desmilitarizada da fronteira entre as Coreias, nesta terça-feira (19) zoom_out_map 33 /47 Soldado norte-coreano observa o sul enquanto patrulha a vila de Panmunjeom, na zona desmilitarizada da fronteira entre as Coreias, nesta terça-feira (19) (Lee Jae-Won/Reuters/VEJA) Soldado norte-coreano observa o sul enquanto patrulha a vila de Panmunjeom, na zona desmilitarizada da fronteira entre as Coreias, nesta terça-feira (19)

34. Tropas norte-coreanas fazem treinamento de chegada e defesa de costa em praia não identificada do país zoom_out_map 34 /47 Tropas norte-coreanas fazem treinamento de chegada e defesa de costa em praia não identificada do país (KCNA/AFP/VEJA) Tropas norte-coreanas fazem treinamento de chegada e defesa de costa em praia não identificada do país

35. Soldados saúdam o ditador Kim Jong-un nesta quinta em Pyongyang zoom_out_map 35 /47 Soldados saúdam o ditador Kim Jong-un nesta quinta em Pyongyang (Reuters/VEJA) Soldados saúdam o ditador Kim Jong-un nesta quinta em Pyongyang

36. O líder norte-coreano Kim Jong-Un acompanha treinamento do Exército em local não revelado zoom_out_map 36 /47 O líder norte-coreano Kim Jong-Un acompanha treinamento do Exército em local não revelado (KCNA/AFP/VEJA) O líder norte-coreano Kim Jong-Un acompanha treinamento do Exército em local não revelado

37. Soldados da Coreia do Sul patrulham fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul zoom_out_map 37 /47 Soldados da Coreia do Sul patrulham fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul (Ahn Young-joon/AP/VEJA) Soldados da Coreia do Sul patrulham fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul

38. Imagem divulgada pelo governo da Coreia do Norte, juntamente com um comunicado, informa que os soldados estão preparados para o combate contra a Coreia do Sul e Estados Unidos zoom_out_map 38 /47 Imagem divulgada pelo governo da Coreia do Norte, juntamente com um comunicado, informa que os soldados estão preparados para o combate contra a Coreia do Sul e Estados Unidos (KCNA/Reuters/VEJA) Imagem divulgada pelo governo da Coreia do Norte, juntamente com um comunicado, informa que os soldados estão preparados para o combate contra a Coreia do Sul e Estados Unidos

39. Soldados norte-coreanos participam de treinamento militar em Pyongyang zoom_out_map 39 /47 Soldados norte-coreanos participam de treinamento militar em Pyongyang (KCNA/Reuters/VEJA) Soldados norte-coreanos participam de treinamento militar em Pyongyang

40. Imagem divulgada nesta terça-feira (12), mostra o líder norte-coreano Kim Jong Un acenando ao lado de militares durante inspeção a um dos departamentos de defesa do país zoom_out_map 40 /47 Imagem divulgada nesta terça-feira (12), mostra o líder norte-coreano Kim Jong Un acenando ao lado de militares durante inspeção a um dos departamentos de defesa do país (KCNA/AP/VEJA) Imagem divulgada nesta terça-feira (12), mostra o líder norte-coreano Kim Jong Un acenando ao lado de militares durante inspeção a um dos departamentos de defesa do país

41. Exército sul-coreano participa de exercício contra possíveis ataques da Coreia do Norte, perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul zoom_out_map 41 /47 Exército sul-coreano participa de exercício contra possíveis ataques da Coreia do Norte, perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul (Ahn Young-joon/AP/VEJA) Exército sul-coreano participa de exercício contra possíveis ataques da Coreia do Norte, perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul

42. Menina corre em zona desmilitarizada que separa as duas Coreias, em Paju, norte de Seul zoom_out_map 42 /47 Menina corre em zona desmilitarizada que separa as duas Coreias, em Paju, norte de Seul (Kim Hong-Ji/Reuters/VEJA) Menina corre em zona desmilitarizada que separa as duas Coreias, em Paju, norte de Seul

43. Soldados da Coreia do Sul patrulham fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul zoom_out_map 43 /47 Soldados da Coreia do Sul patrulham fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul (Ahn Young-joon/AP/VEJA) Soldados da Coreia do Sul patrulham fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul

44. Soldados norte-coreanos preparam armamento pesado em treinamento em local não divulgado, em imagem disponibilizada pela agência de notícias do país, a KCNA, em Pyongyang zoom_out_map 44 /47 Soldados norte-coreanos preparam armamento durante treinamento em local não divulgado, em imagem disponibilizada pela agência de notícias do país, a KCNA, em Pyongyang (KCNA/Reuters/VEJA) Soldados norte-coreanos preparam armamento durante treinamento em local não divulgado, em imagem disponibilizada pela agência de notícias do país, a KCNA, em Pyongyang

45. Soldados da Coreia do Sul patrulham fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul zoom_out_map 45 /47 Soldados da Coreia do Sul patrulham fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul (Kim Hong-Ji/Reuters/VEJA) Soldados da Coreia do Sul patrulham fronteira perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul

46. Soldados norte-coreanos em treinamento militar em local não revelado. A foto foi liberada pela agência oficial de notícias da Coreia do Norte zoom_out_map 46 /47 Soldados norte-coreanos em treinamento militar em local não revelado. A foto foi liberada pela agência oficial de notícias da Coreia do Norte (Reuters/VEJA) Soldados norte-coreanos em treinamento militar em local não revelado. A foto foi liberada pela agência oficial de notícias da Coreia do Norte

47. Exército sul-coreano participa de exercício contra possíveis ataques da Coreia do Norte, perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul zoom_out_map 47/47 Exército sul-coreano participa de exercício contra possíveis ataques da Coreia do Norte, perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul (Ahn Young-joon/AP/VEJA) Exército sul-coreano participa de exercício contra possíveis ataques da Coreia do Norte, perto da aldeia de Panmunjom em Paju, Coreia do Sul

