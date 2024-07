Ataque ucraniano incendeia fábrica russa e fere ao menos 6, diz Moscou

Autoridades da Rússia afirmaram que ataques com drones e bombardeios ucranianos incendiaram uma fábrica de aparelhos elétricos russa e feriram pelo menos seis pessoas em áreas perto da fronteira com a Ucrânia na noite desta segunda-feira, 15.

Uma fábrica na cidade de Korenevo, na região russa de Kursk, pegou fogo e ficou destruída após ser atingida por um ataque com drones ucranianos. O incêndio foi controlado na manhã de terça-feira e ninguém ficou ferido. Na mesma região, um drone lançou um dispositivo explosivo contra uma casa, deixando uma pessoa ferida, disse o governador interino Alexei Smirnov.

Na região de Belgorod, outras quatro pessoas ficaram feridas em um bombardeio ucraniano, segundo o governador local, Vyacheslav Gladkov. Mais uma pessoa se feriu em um ataque com drones na região de Voronezh, disse o governador Alexander Gusev.

As autoridades russas estão considerando esvaziar 14 vilarejos na região de Belgorod, que frequentemente é alvo de ataques ucranianos, para evitar que mais moradores sejam atingidos, informou o jornal russo Kommersant.

Ataques russos

Os ataques ocorreram uma semana depois da Rússia bombardear vários pontos do território ucraniano, incluindo a capital Kiev, matando pelo menos 37 pessoas e deixando outras 170 feridas.

O Hospital Okhmatdyt, o maior centro médico infantil do país, também foi atingido por um míssil russo. O hospital tratava crianças com condições graves, como câncer e doenças renais, e abrigava cerca de 670 pacientes infantis e outros 1.000 funcionários no momento do ataque, segundo Danielle Bell, chefe da missão de Monitoramento dos Direitos Humanos na Ucrânia das Nações Unidas.