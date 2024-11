Ataque russo faz Ucrânia cortar fornecimento de energia para 1 milhão de casas

Mais de um milhão de lares ficaram sem energia na Ucrânia após um ataque aéreo russo generalizado atingir instalações críticas de infraestrutura de energia nesta quinta-feira, 28.

O sistema energético do país ficou “sob ataque inimigo massivo” durante a noite, disse o ministro da Energia, German Halushchenko, nesta quinta, acrescentando que os ataques ocorreram “em toda a Ucrânia”. Esta é a 11º ofensiva em grande escala da Rússia às plantas que fornecem eletricidade aos ucranianos somente neste ano, de acordo com o Ministério da Energia em Kiev. A estratégia surtiu efeito, e causou apagões em todo o país.

No rescaldo imediato, a operadora de energia da Ucrânia introduziu cortes de emergência em seu fornecimento em muitas regiões. Grandes interrupções foram registradas em Lviv, Volyn e Rivne, no leste do país.

Depois, a Ukrenegro, principal operadora do país, passou a implementar cortes de energia programados de hora em hora.

“Terrorismo”

Bombardeios russos se intensificaram nos últimos meses, deixando a Ucrânia em uma posição precária enquanto a guerra adentra seu terceiro inverno. Tanto Kiev quanto seus aliados ocidentais acusam Moscou de fazer “terrorismo” ao atingir infraestrutura civil, como a energética, com objetivo de deixar os ucranianos sem aquecimento na época em que as temperaturas caem abaixo de zero.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que o bombardeio foi uma resposta aos recentes ataques da Ucrânia contra o território de seu país usando mísseis dos Estados Unidos, os ATACMS. “Como eu disse muitas vezes, sempre haverá uma resposta do nosso lado”, disse o chefe do Kremlin durante um discurso em uma cúpula de segurança no Cazaquistão.

Além dos cortes no fornecimento de energia, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas devido aos ataques desta quinta-feira, incluindo uma pessoa na região central de Vinnytsia, duas em Odessa, no sul do país, e outras duas na capital Kiev, informaram autoridades locais. Na cidade de Kharkiv, um míssil atingiu um comércio civil, de acordo com militares no local.