Ataque com míssil deixa dois mortos na capital da Síria, que culpa Israel

Ao menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um míssil atingir um carro em Damasco, capital da Síria, nesta segunda-feira, 21. A informação foi divulgada pela televisão estatal síria, com base em uma autoridade militar. O ataque ocorreu no bairro de Mazzeh, próximo ao Hotel Golden Mazzeh, uma acomodação de luxo no centro da cidade. O foguete, segundo a TV síria, era teleguiado e de origem israelense.

O ataque ocorreu em meio à escalada de tensão no Oriente Médio. Desde o início da guerra contra o grupo terrorista palestino Hamas, em outubro do ano passado, Israel tem intensificado ataques contra outros grupos islâmicos ligados ao Irã na Síria e no Líbano, como o Hezbollah. As operações no território libanês se intensificaram em setembro, no que já é considerado o pior conflito entre Israel e a milícia libanesa desde a guerra de 2006.

Esta não foi a primeira agressão atribuída a Israel na Síria. No mês passado, 25 pessoas morreram em ataques israelenses contra o país vizinho. Entre as vítimas, estavam “cinco civis, quatro soldados e funcionários de inteligência, e 13 sírios trabalhando com grupos pró-Irã”, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um monitor de guerra com sede no Reino Unido, referindo-se à rede de facções islâmicas no Oriente Médio que recebe apoio logístico e financeiro do regime dos aiatolás.

+ Blinken retorna ao Oriente Médio para negociar trégua após morte de líder do Hamas

Continua após a publicidade

Em maio, oito pessoas foram mortas em um bombardeio israelense à Embaixada do Irã na Síria. Na ocasião, o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, declarou que foi um “ataque desumano, agressivo e desprezível” e também uma “violação descarada do direito internacional”.

“Dia após dia, testemunhamos o fortalecimento da frente de resistência e o desgosto e o ódio das nações livres contra a natureza ilegítima (de Israel)“, disse ele. Na ocasião, um comandante da Guarda Revolucionária iraniana foi morto.

No mesmo mês, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos denunciou ataques aéreos israelenses em Aleppo, na Síria, que mataram mais de 40 pessoas, incluindo membros do Hezbollah e um grande número de soldados sírios. A área atingida fica próximo a depósitos de armas do grupo libanês. Outras dezenas de pessoas teriam ficado feridas.