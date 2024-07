As tendências populacionais do século 21, segundo a ONU

A ONU divulgou nesta quinta-feira, 11, o relatório “Perspectivas da População Mundial 2024”, identificando as principais projeções demográfica das próximas décadas. O envelhecimento e encolhimento populacional são as duas principais tendências que afetam a maioria dos países do globo. O planeta deve atingir seu pico de habitantes em meados da década de 2080, chegando a 10,3 bilhões de pessoas, e então passará a diminuir gradualmente.

Essa transição demográfica tem como motor importantes fatores também identificados pelo relatório. Um deles é a queda significativa das taxas de fertilidade desde a década de 1990, quando a média mundial de filhos por mulher era de 3,3; hoje, esse número caiu para 2,3. Em mais da metade dos países, as taxas já estão abaixo do nível de reposição (2,1 nascimentos por mulher).

Em paralelo, a expectativa de vida está aumentando em todo o mundo, superando o impacto dos anos de pandemia. Atualmente, vive-se em média 73,3 anos — em três décadas, a previsão é que se chegue aos 77,4 anos. Até 2080, haverá mais pessoas com 65 anos ou mais do que crianças menores de 18 anos.

Combinadas, estas condições impulsionam uma transição demográfica global, que trará novas dinâmicas e desafios econômicos e sociais.