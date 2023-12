As principais atrações turísticas que vão fechar as portas em 2024

Nem mesmo o retorno à normalidade, depois da pandemia de Covid-19, impediu que alguns importantes pontos turísticos fechassem as portas, ainda que temporariamente. Entre atrações em parques de diversão, museus e até um famoso musical, alguns destinos vão ficar de fora do roteiro de viajantes no próximo ano.

Centro Pompidou, Paris

O Centro de Arte Georges Pompidou, espaço na capital da França dedicado à arte moderna e contemporânea, vai fechar as portas depois da Olimpíada de Paris, em julho de 2024, para uma reforma que deve custar 260 milhões de euros (1,3 bilhãode reais). O lugar, conhecido como “Nossa Senhora dos Tubos”, tem reinauguração prevista para 2030.

Splash Mountain, Orlando, Flórida, e Anaheim, Califórnia

O Splash Mountain, um dos passeios mais icônicos dos parques da Disney nos Estados Unidos, encerrou as atividades em 2023. A atração, inspirada no filme Song of the South, que enfrenta críticas por apresentar uma narrativa supostamente glorificada da escravidão, vai dar lugar ao Tiana’s Bayou Adventure, inspirado no filme A Princesa e o Sapo.

Noma, Copenhague

O restaurante dinamarquês Noma, eleito o melhor do mundo e figurinha repetida nas listas dos críticos, vai encerrar suas atividades em 2024. Mas não será o seu fim por completo: em 2025, o lugar vai reabrir como “uma cozinha de teste pioneira dedicada ao trabalho de inovação alimentar e ao desenvolvimento de novos sabores”.

O Fantasma da Ópera, Nova York

O musical O Fantasma da Ópera, o show mais antigo da Broadway, superando outros igualmente populares, como Cats, Les Miserables e A Chorus Line, viveu sua última temporada em 2023, depois de 35 anos e quase 14 mil apresentações.

Museu Pergamon, Berlim

Na lista do Patrimônio Mundial da Unesco como parte do complexo da Ilha dos Museus de Berlim, na Alemanha, o lar do famoso Portão de Ishtar vai fechar até 2027 para ser atualizado com uma nova zona central de pedestres, mais salas de exposição e outras benfeitorias.

Tromba do Elefante, Taiwan

A rocha popular aos flashes de turistas que visitam a ilha de Taiwan, na China, conhecida por lembrar o formato da tromba de um elefante, desabou no mar em 15 de dezembro de 2023. O local estava em risco havia mais de uma década e com acesso bloqueado desde 2010.

Park Hyatt, Tóquio

No ano em que comemora o seu 30º aniversário, o primeiro hotel de luxo de estilo ocidental na capital do Japão vai fechar em maio de 2024 para passar por uma “renovação de toda a propriedade”. Já o New York Bar, na cobertura, que os cinéfilos reconhecem do filme Encontros e Desencontros (Lost in Translation, na versão original), fechará mais cedo, em janeiro. A reabertura de ambos ocorrerá em 2025.

Notre-Dame, Paris

Na França, a catedral de Notre-Dame, que em 2019 viveu um dos episódios mais tristes de sua história, com um incêndio em grandes proporções, vai passar 2024 ainda fechada. O presidente francês, Emmanuel Macron, apoiou uma reconstrução mais moderna da famosa igreja, mas os conservadores ganharam a disputa e a atração de 850 anos será restaurada à sua aparência original. A reabertura está prevista apenas para os últimos dias do ano que vem.

Castelo Smithsonian, Washington, DC

Fechado desde fevereiro de 2023, o primeiro prédio que recebeu o nome de Smithsonian em 1855 continuará sem visitas presenciais por cerca de cinco anos. Muitas vezes chamado de Castelo Smithsonian, o museu permanece disponível para passeios on-line enquanto as reformas não acabam.

Vinhedo de Leonardo Da Vinci, Milão

Destino turístico badalado por meio século, as vinhas italianas de Leonardo Da Vinci, em Milão, foram definitivamente transferidas para a propriedade privada. O comprador foi o bilionário francês Bernard Arnault, CEO do conglomerado de luxo LVMH. Ele adquiriu as terras em dezembro de 2022, e ainda não disse quando – ou se – os viajantes poderão visitá-la novamente.

Star Wars: Cruzador Galáctico, Disney World

Uma “decisão de negócios” da Disney colocou fim em 2023 na atração Galactic Cruiser, uma experiência imersiva num hotel de serviço completo, que também oferecia treinamento com sabre de luz, encontros com androides e personagens de filmes e bebidas na Cantina de Oga.