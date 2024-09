Artista sul-coreano acusa collab do podcast Podpah com Umbro de plágio

Um tatuador sul-coreano acusou nesta sexta-feira, 27, o podcast Podpah e a empresa inglesa de material esportivo Umbro de plágio. Em publicação no Instagram, o artista conhecido como JIN compara uma arte sua com uma das estampas utilizada na collab Umbro x Podpah, lançada nesta semana.

Lado a lado, a semelhança é inegável: o formato do mago é o mesmo, com elementos em posições um pouco distintas, como os brilhos do lado direito do design.

“Eu não sabia, mas fui contatado por algumas pessoas. O que você acha desse design? LOL”, escreveu o artista na legenda do post, que já acumula 297 comentários.

Em nota enviada a VEJA, juntamente com a Umbro, o Podpah afirmou que, durante o processo criativo para o desenvolvimento da ilustração, a equipe “adaptou uma arte disponível na internet e, até então, não tínhamos conhecimento de sua autoria”.

“A partir do momento em que fomos alertados sobre a obra do @3.jinnn, reconhecemos o erro no processo, entramos em contato com o artista e estamos tomando as providências necessárias para que ele seja devidamente remunerado”, diz o texto.



Ao contrário do trabalho de JIN, o desenho da coleção está em preto e amarelo. Além disso, a estrela do que seria o desenho original foi convertida em um número 4 estilizado.

“O artista provavelmente pegou no Pinterest e pensou que nunca chegaria até você”, disse um usuário em um comentário, que soma mais de 200 curtidas. “Roubado do Pinterest 100%”, concordou outra pessoa.

Sobre a coleção

A coleção, lançada pela Umbro, conta com seis produtos — três camisas de manga curta, uma de manga longa, um casaco e uma calça. De todos, quatro estão com o suposto design de JIN. O preço deles varia de R$ 269,99 a R$ 329,99. Numa das publicações de lançamento, a Umbro escreveu “a coleção conta com seis produtos de lifestyle streetwear que carregam nossa assinatura, além da linguagem do podcast e dos ídolos @igao e @mitico (Igor Cavalari e Thiago Marques, apresentadores do Podpah, respectivamente)“.

O Podpah foi criado em 2020, durante a pandemia de Covid-19, e soma 8,56 milhões de inscritos no YouTube e 8,1 milhões de seguidores no Instagram. O podcast está no seu 823º episódio.

A dupla já entrevistou celebridades desde os atores Fábio Assunção e Paolla Oliveira até os cantores Jão e Ivete Sangalo. Em janeiro de 2021, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participou de um episódio, que hoje tem 10 milhões de visualizações.