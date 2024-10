Aquecimento global piorou efeitos do furacão Milton, afirmam cientistas

Os ventos devastadores e as chuvas torrenciais do furacão Milton, que resultaram na morte de 16 pessoas na Flórida nesta semana, foram intensificados pelo aquecimento global, disse uma equipe de cientistas internacionais nesta sexta-feira, 11. Segundo análise do grupo World Weather Attribution, as mudanças climáticas aumentaram a velocidade dos ventos em cerca de 10% e a precipitação entre 20% e 30%.

De acordo com relatório, as temperaturas globais recordes elevaram as temperaturas da superfície do mar no Golfo do México, intensificando a tempestade enquanto ela se deslocava por essas águas quentes. Estudos anteriores indicaram que as mudanças climáticas tornaram essas altas temperaturas no Golfo entre 400 e 800 vezes mais prováveis.

Milton passou de uma tempestade de categoria 1 para categoria 5 em menos de 24 horas, atingindo a Flórida como um furacão de Categoria 3. O calor adicional fez de Milton o terceiro furacão mais intenso já registrado no Atlântico, com velocidades máximas de vento sustentadas de até 290 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

Enquanto ainda lidavam com os impactos do Furacão Helene, que atingiu a região duas semanas antes, as autoridades mobilizaram mais de mil socorristas e equipes de busca e resgate para auxiliar os afetados por Milton. Medidas de evacuação foram implementadas, no entanto, muitos dos mais de 7 milhões de residentes da área não conseguiram ou não obedeceram às ordens de evacuação.

O furacão também gerou uma série de tornados, que contribuíram para muitas das fatalidades registradas, totalizando 16 mortes até o momento. Além disso, mais de três milhões de pessoas ficaram sem eletricidade. Os impactos completos da tempestade só poderão ser avaliados nos próximos dias e semanas.

O grupo de cientistas observou que tempestades de chuva semelhantes à de Milton são agora cerca de duas vezes mais prováveis ​​do que seriam sem o aquecimento induzido pelo homem. Eles identificaram uma tendência preocupante de rápida intensificação de furacões no Atlântico nos últimos 50 anos.

“Este estudo confirmou o que já deveria estar abundantemente claro: a mudança climática está sobrecarregando tempestades, e a queima de combustíveis fósseis é a culpada”, disse Ian Duff, um ativista da organização ambiental sem fins lucrativos Greenpeace. “Milhões de pessoas na Flórida — muitas das quais não têm seguro — agora enfrentam custos astronômicos para reconstruir casas e comunidades destruídas.”