Após G20, premiê britânico visita estádio das Laranjeiras, sede do Fluminense

Depois de dizer ter identificado diferentes possíveis pontos de colaboração com o Brasil durante a cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, conseguiu rapidamente juntar paixões dos dois países, visitando o Estádio das Laranjeiras, sede do Fluminense, nesta terça-feira, 19.

No estádio, Starmer conheceu cerca de cinquenta crianças e adolescentes engajados em projetos de defesa da natureza, assim como representantes do Terra FC, uma iniciativa que conecta futebol e sustentabilidade e tem objetivo de envolver cinquenta clubes e alcançar 100 milhões de torcedores do mundo todo até a COP30. Usar transporte público para ir ao estádio e dar preferência à utilização de copos reutilizáveis, por exemplo, são “gols verdes”.

“É uma grande alegria vir ao Fluminense com o nosso primeiro-ministro. Futebol é uma paixão compartilhada pelos nossos dois povos e também um espaço importante para tratarmos de temas como o combate a racismo, a promoção da saúde e o combate às mudanças climáticas”, disse a embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq.

A escolha do Fluminense como casa para o evento foi feita por conta das raízes britânicas do clube, fundado em 1902 pelo esportista anglo-brasileiro Oscar Cox, que trouxe o futebol para o Rio. A primeira partida da seleção brasileira de futebol nas Laranjeiras, em 1914, foi contra um time inglês, o Exeter City – vitória canarinho por 2 x 0, claro.