Após desistir de eleição, Biden diz que é hora de ‘passar a tocha para nova geração’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez nesta quarta-feira, 24, seu primeiro pronunciamento depois de desistir de disputar a reeleição. “Foi a grande honra da minha vida servir como seu presidente, mas a defesa da democracia, que está em jogo, é mais importante do que qualquer cargo”, disse Biden, do Salão Oval da Casa Branca.

“Decidi que a melhor maneira de seguir em frente é passar a tocha para uma nova geração”, afirmou. “Essa é a melhor maneira de unir nossa nação. Há um tempo e um lugar para longos anos de experiência na vida pública. Há também um tempo e um lugar para novas vozes, vozes mais jovens, e esse tempo e lugar é agora.”

Biden seguiu, dizendo que, em “alguns meses, o povo americano vai escolher o futuro” dos Estados Unidos. “Fiz minha escolha. Deixei minha opinião clara. Gostaria de agradecer à nossa grande vice-presidente, Kamala Harris. Ela tem experiência. Ela é forte, ela é capaz. Ela tem sido uma parceira incrível para mim e uma líder para o nosso país. Agora a escolha é sua, povo americano.”

Kamala foi anunciada como escolha de Biden para concorrer pelo Partido Democrata no último domingo, mesmo dia em que o presidente revelou que desistiria da eleição. Em uma primeira carta, divulgada nas redes sociais, ele anunciou a desistência. Poucos minutos depois, afirmou que apoiaria a vice para concorrer em seu lugar.

Segundo o levantamento de agências internacionais, ela já conta com número suficiente de delegados democratas para ser indicada pelo partido para a disputa contra Donald Trump. A escolha da legenda deve ser anunciada até 7 de agosto. A convenção da sigla ocorrerá entre 19 e 22 de agosto.

Biden também afirmou que defenderá uma reforma na Suprema Corte americana. “Vou defender uma reforma na Suprema Corte, porque isso é fundamental para nossa democracia”, afirmou. A Corte, com maioria conservadora, proferiu decisões contrárias às defendidas pelos democratas, como no caso do aborto. A Suprema Corte derrubou a decisão Roe v. Wade, que na prática garantia o direito ao aborto em todo o país. Com isso, passou a ser possível aos estados aprovar legislações que proíbem a prática.

Ele finalizou afirmando que foi um privilégio servir por mais de cinquenta anos ao país. “Em nenhum outro lugar do mundo uma criança gaga de origens humildes em Scranton, Pensilvânia, e Claymont, Delaware, poderia um dia se sentar no Salão Oval como presidente dos Estados Unidos”, disse Biden.

“A grande questão sobre a América é que, aqui, reis e ditadores não governam. O povo governa. A história está em suas mãos. O poder está em suas mãos. A ideia da América está em suas mãos. Você só precisa manter a fé, manter a fé e lembrar quem somos – nós somos os Estados Unidos da América, e não há nada, nada além de nossa capacidade. Nós fazemos isso juntos”, terminou.