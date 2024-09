Após debate, republicanos estão preocupados com o desempenho ‘ruim’ e ‘despreparado’ de Trump

Após um desempenho abaixo das expectativas no debate exibido na noite da última terça-feira, 10, a equipe de Donald Trump está tentando minimizar os danos à candidatura.

A vice-presidente e oponente democrata Kamala Harris mostrou-se mais preparada, eloquente e pronta para rebater os ataques.

Embora Trump insista que venceu o debate “por muito”, os republicanos foram praticamente unânimes em afirmar que ele ficou em desvantagem em discussões em que Kamala conseguiu deixá-lo irritado.

Após o confronto, Trump foi à sala de imprensa – uma atitude rara, por ser um local normalmente frequentado apenas pelos representantes dos candidatos – e evitou se comprometer com a proposta da campanha de Harris para um segundo debate.

Apesar da opinião predominante de que ele havia perdido, Trump sugeriu que era Harris quem precisava de uma nova chance porque não teve sucesso.

“Eu estaria menos inclinado a isso porque tivemos uma ótima noite. Vencemos o debate”, disse.

Apresentadores da rede de TV Fox News, de orientação conservadora, tiveram uma visão diferente da de Trump.

“Não vamos nos enganar. Trump teve uma noite ruim”, disse o analista do Fox, Brit Hume, imediatamente após o debate.

Muitos comentaristas disseram que o tom do debate foi estabelecido no início, com o aperto de mão proposto por Harris.

Kamala ainda não comentou sobre seu desempenho. A vice está acompanhando o presidente Joe Biden em uma série de eventos para relembrar o 23º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

Republicanos criticam desempenho de Trump

Durante programa, que durou 105 minutos, um episódio em particular evidenciou o que muitos republicanos viram como uma derrota clara para Trump.

O ex-presidente reagiu com raiva ao ouvir Harris falar sobre pessoas saindo de seus comícios por “exaustão e tédio”.

Em vez de ignorar a alfinetada ou responder a uma pergunta subsequente do moderador sobre um projeto de lei de imigração, Trump desviou-se para comparar os comícios dos dois candidatos, enquanto Harris o observava com um sorriso.

“Ela estava excepcionalmente bem preparada, enquanto Trump se deixou desviar por todas as distrações em vez de focar nas questões principais. Quem preparou Trump deveria ser demitido”, disse Chris Christie, ex-governador de New Jersey e preparador de Trump em 2016.

Republicanos no Congresso também expressaram frustração com a falta de foco de Trump em questões importantes.