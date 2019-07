Após apreensão de petroleiro, Irã ameaça capturar navio britânico

Um comandante da Guarda Revolucionária do Irã ameaçou apreender um navio do Reino Unido nesta sexta-feira, 5, em retaliação depois que fuzileiros navais britânicos capturaram um petroleiro iraniano em Gibraltar.

“Se o Reino Unido não liberar o navio-petroleiro iraniano, é tarefa das autoridades apreender um navio-petroleiro britânico”, disse Mohsen Rezai no Twitter.

O navio iraniano de 330 metros de comprimento, foi detido na madrugada de quinta-feira 4 pela polícia e pelos agentes alfandegários de Gibraltar, auxiliados por um destacamento da Marinha britânica.

De acordo com o ministro espanhol das Relações Exteriores, Josep Borrell, a captura do navio foi feita devido a “um pedido dos Estados Unidos ao Reino Unido”. A suspeita é de que a embarcação transportava petróleo do Irã para a Síria, em violação às sanções americanas e europeias.

O governo de Gibraltar disse que os tripulantes do petroleiro Grace 1 estão sendo entrevistados como testemunhas, não suspeitos de crime, na tentativa de se estabelecer a natureza de sua carga e seu destino final.

Fuzileiros navais britânicos desceram de corda no navio situado no litoral do território britânico na quinta-feira e o apreenderam. Eles pousaram um helicóptero na embarcação em movimento na escuridão total.

A manobra agrava um confronto entre o Irã e o Ocidente poucas semanas depois de os Estados Unidos cancelarem ataques aéreos minutos antes do impacto, e arrasta o aliado mais próximo de Washington a uma crise na qual potências europeias têm se esforçado para permanecer neutras.

Teerã convocou o embaixador britânico na quinta-feira para expressar “sua objeção muito forte à apreensão ilegal e inaceitável” de seu navio, uma medida que também eliminou a dúvida sobre a propriedade da embarcação.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Abbas Mousavi, disse que o carregamento de petróleo cru é de seu país. Segundo os documentos do navio, o petróleo é do vizinho Iraque, mas dados de monitoramento indicam que ele foi carregado em um porto iraniano.

Países europeus vêm andando na corda bamba desde o ano passado, quando os Estados Unidos ignoraram seus apelos e se desligaram de um pacto entre o Irã e potências mundiais que deu a Teerã acesso ao comércio global em troca de limitações em seu programa nuclear.

Nos últimos dois meses, Washington endureceu as sanções contra Teerã visando interromper totalmente suas exportações de petróleo. Isso praticamente interditou os principais mercados ao Irã e o forçou a encontrar maneiras heterodoxas para vender seu petróleo cru.

Ainda na quinta-feira, Gibraltar disse ter razões consideráveis para acreditar que o Grace 1 estava transportando petróleo cru para a refinaria de Baniyas, na Síria, mas não mencionou a propriedade da embarcação ou a origem da carga.

Especialistas em navegação dizem que ele pode ter tentado evitar a rota mais direta pelo Canal de Suez, onde um grande petroleiro normalmente seria instruído a descarregar parte de sua carga em um oleoduto para passar, o que poderia expô-lo a uma apreensão.

(Com Reuters e AFP)