Segunda rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia começa em Belarus

A segunda rodada de negociações entre representantes da Ucrânia e da Rússia teve início nesta quinta-feira, 3, afirmou em publicação nas redes sociais Mykhailo Podolyak, assessor da Presidência ucraniana.

Segundo Podolyak, a delegação ucraniana viajou a Belarus de helicóptero nesta manhã para o encontro, que começou por volta das 11h, no horário de Brasília. A reunião, inicialmente marcada para a quarta-feira, acontece em Belovezhskaya Puscha, de acordo com a agência de notícias russa Tass.

На переговоры с РФ. Уже в вертолётах. Через пару часов начнём… pic.twitter.com/y2J18SVF5f — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

“Começando a conversar com representantes russos. As questões principais na agenda: 1. Cessar-fogo imediato. 2. Armistício. 3. Corredores humanitários para retirada de civis de vilarejos/cidades destruídos ou constantemente atacados”, escreveu o assessor.

Mais cedo, ele já havia publicado uma foto em um helicóptero, junto a David Arahamiya, membro sênior do partido governista, no caminho a Belarus.

Do lado russo, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, também confirmou as conversas. No entanto, sem apresentar evidências, afirmou que o lado ucraniano havia deliberadamente adiado a chegada, sugerindo que a Ucrânia é uma “marionete” dos Estados Unidos.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a delegação russa já estava em Belarus aguardando contrapartes ucranianas na quarta-feira, dia inicialmente marcado para a segunda rodada de conversas.

“Nossa delegação estava em posição na noite de ontem. Esperava negociadores ucranianos na noite passada, toda a noite, e então de manhã. Mas ainda está aguardando”, disse. “Como vocês sabem, as conversas não começaram. Negociadores ucranianos claramente não têm pressa. Vamos esperar que eles cheguem hoje.”

A primeira rodada de conversas, na segunda-feira, durou cerca de cinco horas e foi encerrada sem quaisquer avanços significativos. Os dois lados disseram que, depois de consultas em suas capitais, se reuniriam nos próximos dias, mas a Ucrânia chegou a classificar a negociação como “difícil”.

A imprensa ucraniana afirma que a Rússia, além da não expansão da Otan para o Leste Europeu, teria exigido que a Ucrânia se comprometesse a documentar seu status de não integrar nenhum bloco e realizar um referendo sobre isso, reconhecesse as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, abandonasse a exigência da devolução da Crimeia a Kiev e promovesse o fim de “políticas nazistas”. Já a Ucrânia teria exigido um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas do país.

No entanto, as tropas russas continuam agindo sobre a capital Kiev e outras regiões do país. As negociações não travaram o ímpeto russo de avançar sobre a Ucrânia nem fizeram os ucranianos pararem as tentativas de se aproximar cada vez mais da União Europeia para garantir sanções contra a Rússia e a participação no bloco.

As conversas desta quinta-feira ocorrem após o pedido de entrada da Ucrânia à União Europeia — formalizado em videoconferência ao Parlamento Europeu pelo presidente Volodymyr Zelensky — que garantiria uma aproximação ucraniana com os países do Ocidente.

“Acredito que estamos mostrando que a UE será mais forte conosco. Sem vocês, ficaremos sós. No mínimo, mostramos que somos tão bons como vocês. Provem que são, de fato, europeus e, assim, a vida vencerá a morte e a luz vencerá a escuridão. Glória à Ucrânia”, disse Zelensky.