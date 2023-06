Apenas 18% dos apoiadores do Brexit acham que a saída da UE foi um sucesso

Uma pesquisa realizada sete anos depois do referendo do Brexit, em que a população do Reino Unido votou a favor da saída do país da União Europeia, revelou nesta quinta-feira, 22, que muitos se decepcionaram. O estudo mostra que apenas 18% dos antigos apoiadores do divórcio com o bloco europeu acham que ele foi um sucesso.

O censo Public First, realizado pelo centro de pesquisas UK in a Changing Europe, consultou mais de 4 mil britânicos. Menos de um quinto deles, 18%, disse que o Brexit correu bem ou muito bem, enquanto 30% disseram que não correu bem ou mal. Outros 26% disseram que ainda é cedo para dizer.

Entre os eleitores que acreditam que o Brexit não foi bem, muitos culpam os políticos. Nesse grupo, 70% disseram que a saída da União Europeia poderia ter corrido bem caso tivesse sido bem implementada – quase metade (48%) acredita que os políticos nem tentaram.

O diagnóstico do diretor do centro de pesquisas britânico, Anand Menon, é que a decepção provavelmente vai aumentar a desconfiança dos políticos. Porém, há uma luz no fim do túnel: 61% dos entrevistados ainda acham que é possível que o Brexit acabe bem.

+ Após renúncia de Johnson, os problemas de Sunak só aumentam

Mesmo com a insatisfação, há poucos sinais de uma mudança geral de opinião. A grande maioria dos entrevistados (72%) disse que hoje votaria exatamente como em 2016. Talvez por uma sensação de fadiga: 72% também afirmaram que queriam parar de falar sobre o Brexit.

Nos últimos sete anos, as medidas implementadas para o Reino Unido deixar a União Europeia dividiram o Partido Conservador britânico. As disputas levaram até à renúncia da ex-primeira-ministra Theresa May e ajudaram Boris Johnson a garantir uma maioria de 80 assentos em 2019, com o slogan “get Brexit done” (“concluir o Brexit”) – antes de afundar em problemas criados por ele mesmo.