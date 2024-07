Apagão cibernético afeta voos e diversos serviços ao redor do mundo

Uma interrupção global de serviços de tecnologia provocou atrasos em voos e prejudica serviços bancários, de comunicação e até assistência médica ao redor do mundo, nesta sexta-feira, 19. Até agora, usuários de redes sociais alertaram apenas para problemas em aplicativos de alguns bancos no Brasil, mas não houve comunicado oficial das instituições.

As maiores companhias aéreas dos Estados Unidos suspenderam todas as viagens, como American Airlines, Delta Airlines e United Airlines, enquanto outras empresas e aeroportos em todo o mundo relataram atrasos e cancelamentos de voos. O problema, até o momento, atinge, além dos Estados Unidos, países da Europa, Oceania, Ásia e África. Nos aeroportos de Singapura, Hong Kong e Índia, companhias aéreas tiveram que fazer o check-in dos passageiros de forma manual. A Air France alertou que interrompeu todas as operações.

Bancos e empresas de serviços financeiros da Austrália à Índia e Alemanha também alertaram clientes sobre falhas nos serviços e os comerciantes de todos os mercados falaram de problemas na execução das transações. No Reino Unido, sistemas de agendamento de consultas usados no sistema nacional de saúde ficaram off-line, de acordo com relatos de autoridades médicas no X, enquanto a Sky News, uma das principais emissoras de notícias do país, saiu do ar. O Manchester United também disse no X que precisou adiar a abertura de vendas on-line de ingressos para a próxima partida de futebol.

No Brasil, por volta das 8h foram relatados problemas para acessar e realizar transações em aplicativos de banco. No X, usuários reclamaram de mau funcionamento nas plataformas do Bradesco, Next, Banco Pan e Banco Neon.

Atualização de software problemática

A agência Associated Press (AP) informou que o apagão envolve usuários da Microsoft, e está relacionado a uma atualização de software.

O governo da Austrália disse que as interrupções parecem estar relacionadas a um problema na empresa global de segurança cibernética Crowdstrike. A empresa, em comunicado, afirmou que está ciente de falhas no sistema operacional Windows relacionada ao sensor “Falcon”. Mais da metade das empresas na lista da Fortune 500 – as maiores do mundo – usaram o software CrowdStrike, segundo um vídeo promocional da companhia divulgado neste ano.

O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, disse na rede social X, antigo Twitter, que a empresa estava “trabalhando ativamente com clientes afetados por um defeito encontrado em uma única atualização de conteúdo para usuários do Windows”, e que uma correção estava sendo implementada.

“Este não é um incidente de segurança, ou ataque cibernético”, garantiu Kurtz na postagem.

