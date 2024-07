Ao votar, opositor de Maduro diz confiar no Exército para assegurar eleição limpa

O candidato presidencial da oposição, Edmundo González Urrutia, principal adversário do atual líder da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a dizer que confia no Exército do país para assegurar que a vontade do povo seja respeitada ao votar, neste domingo, 28, no município de Baruta, em Caracas.

Vestido de camisa branca e jeans, e acompanhado da esposa e da filha, o ex-diplomata venezuelano de 74 anos de idade discursou no centro de votação que é preciso haver uma reconciliação entre os venezuelanos ao dedicar a mensagem aos militares. Segundo ele, é isso o que representaria a sua vitória.

+ Ditadura de Maduro enfrenta ‘hora da verdade’ em eleição neste domingo

“Confiamos que as Forças Armadas respeitarão a decisão do nosso povo”, afirmou González. Ele também indicou que os membros da oposição estão “preparados para defender cada voto que for entregue hoje”.

Continua após a publicidade

“Respeitar resultados”

González votou poucas horas depois de Maduro, que prometeu reconhecer o resultado da eleição na qual ele concorre para um terceiro mandato. Ele afirmou que vai reconhecer o resultado de todos os boletins eleitorais e fará “com que todos sejam respeitados”.

No entanto, ressaltou que o único resultado que vale é aquele que será divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), uma indireta ao fato da oposição estar organizando um levantamento independente da votação e pedindo que a população fique até o fim da contagem nos colégios eleitorais para acompanhar a auditoria das urnas, que fecham às 18h (19h em Brasília).

Eleições decisivas

Pesquisa divulgada pelo Instituto Delphos, na terça-feira 23, indicou que a coalizão de onze partidos que desafia o regime (a Plataforma Democrática Unitária) está 35 pontos à frente de Maduro, com 60% das intenções de votos. É a primeira vez que a oposição tem chance de vencer um pleito em 25 anos, desde a eleição de Hugo Chávez, em 1998, após um golpe de Estado.

Continua após a publicidade

+ Rival cresce nas pesquisas e Maduro acirra o cerco à oposição na Venezuela

González era um diplomata desconhecido antes de ser alçado a representante da coalizão, após o regime declarar a inelegibilidade da líder oposicionista María Corina Machado, acusada de ter cometido irregularidades administrativas, nunca comprovadas. “Foi uma decisão arbitrária”, disse ela a VEJA, em recente entrevista para as Páginas Amarelas. “Maduro controla todos os órgãos públicos.”

Popularíssima, ela vem tentando colar a imagem ao colega para mobilizar a população – o que funcionou, caso a pesquisa do Instituto Delphos esteja correta: a participação deve bater nos 80%.