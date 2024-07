Ao som de Beyoncé, Kamala lança 1º vídeo de campanha para eleição dos EUA

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, lançou seu primeiro vídeo oficial de campanha nesta quinta-feira, 25, menos de uma semana depois que o atual chefe da Casa Branca, Joe Biden, desistiu da disputa endossou sua colega para assumir a cabeça da chapa democrata. O anúncio coroa uma semana durante a qual a nova candidata também quebrou recordes de arrecadação por meio de doações e rapidamente conquistou apoio de delegados suficientes para representar o Partido Democrata no pleito de 5 de novembro.

Lançado na manhã desta quinta-feira, o anúncio abre com fotos do rosto sorridente de Kamala atrás de um pódio, seu nome na tela e a bandeira americana. A trilha é o início da música “Freedom“, de Beyoncé, ao som da qual a candidata entrou e saiu de seu primeiro comício.

Antes do vídeo ir ao ar, Beyoncé teria dado permissão à democrata para usar a canção. Embora não a tenha endossado explicitamente, o ato foi amplamente visto como um endosso tácito – a cantora há muito defende os democratas. Em 2013, se apresentou na segunda posse do ex-presidente Barack Obama, declarou apoio à campanha de Hillary Clinton em 2016 e endossou a chapa Biden-Harris em 2000.

Escolha pelo positivo

Destilando otimismo, o anúncio é narrado pela própria vice-presidente. Harris não fala sobre seu histórico como promotora e escolheu mostrar eleitores em comícios, em casa, no trabalho ou no médico. Há um close de uma mulher com um jaleco bordado com a palavra “Obstetrícia”, uma referência à sua forte posição em relação ao direito ao aborto. Ela pergunta: “Nesta eleição, cada um de nós enfrenta uma questão. Em que tipo de país queremos viver?”

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj Continua após a publicidade — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024

“Há algumas pessoas que pensam que deveríamos ser um país de caos. De medo. De ódio”, continua ela, enquanto aparecem fotos de seu rival republicano, o ex-presidente americano Donald Trump, e de seu colega de chapa, o senador por Ohio J.D. Vance. “Mas nós escolhemos algo diferente.”

A narração faz uma pausa, e aparece uma multidão gritando: “Kamala! Kamala! Kamala!”. Em seguida, sua voz retorna e declara: “Nós escolhemos a liberdade”, seguida pelo refrão da música de Beyoncé. A letra, em tradução livre, significa “liberdade, liberdade, não consigo me mover. Liberdade, solte-me. Liberdade, liberdade, onde você está? Porque eu também preciso de liberdade.”

Harris continua sua narração: “A liberdade não apenas para sobreviver, mas para progredir. A liberdade de estar protegido da violência com armas de fogo. A liberdade de tomar decisões sobre seu próprio corpo. Escolhemos um futuro onde nenhuma criança viva na pobreza. Onde todos podemos pagar por cuidados de saúde. Onde ninguém está acima da lei”.

A última frase aparece enquanto a tela mostra capas de jornal com manchetes contendo as palavras “Culpado”, ou “Indiciado”, “Condenado”, referindo-se a Trump. Apesar disso, se refreou de atacá-lo explicitamente no primeiro anúncio.

“Acreditamos na promessa da América e estamos prontos para lutar por ela. Porque quando lutamos, nós vencemos”, continua Harris. “Então junte-se a nós. Acesse Kamalaharris.com e vamos trabalhar”, finaliza ela, enquanto Beyoncé canta: “Vou continuar correndo, porque um vencedor não desiste de si mesmo”.