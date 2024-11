Ameaças de bomba fecham locais de votação nos EUA, que culpam Rússia

As falsas ameaças resultaram no fechamento temporário dos locais de votação no Centro Comunitário Etris e na da Gullatt Elementary em Union City, nos arredores da cidade de Atlanta, de acordo com a Polícia do Condado de Fulton.

Após o esvaziamento dos locais, a votação foi retomada, e o condado busca agora estender o horário de votação para compensar a interrupção, de acordo com Nadine Williams, diretora de registros e eleições de Fulton. “A integridade eleitoral e a proteção de nossa comunidade são nossa maior prioridade, e o FBI está trabalhando em estreita colaboração com parceiros estaduais e locais de aplicação da lei para responder às ameaças eleitorais e proteger nossas comunidades à medida que os americanos exercem seu direito de voto”, disse o FBI em um comunicado.