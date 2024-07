Janja se reúne com prefeita de Paris e apresenta Aliança Contra a Fome

Represente do presidente Lula nas Olimpíadas de Paris, a primeira-dama Janja da Silva está aproveitando a viagem para angariar adeptos para a nova plataforma social lançada pelo marido nesta semana, a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Na manhã deste sábado, 27, ela se reuniu a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo e conversou sobre a iniciativa.

“Apresentei em primeira mão para ela o vídeo que iremos lançar hoje na Casa Brasil com participação de atletas de diversos países”, escreveu Janja no X (ex-Twitter). A proposta principal do projeto é conectar países e governos interessados em políticas públicas.

Na última quinta-feira, durante a reunião no Rio de Janeiro da Comissão Global para Finanças Urbanas dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), que reuniu prefeitos, bancos e financiadores, Janja convidou os representantes das cidades para participarem do programa, apesar do primeiro cadastramento ser pelo país.

“Mas cidades são importantes para os governos locais pressionarem os governos nacionais a aderirem à Aliança Global. E esse movimento das cidades, que talvez a gente esteja dando início aqui, vai ser muito importante porque podemos chegar em novembro, quando os líderes mundiais estarão reunidos no Rio de Janeiro, com muitas cidades se juntando à aliança”, disse Janja durante o evento, organizado por Hidalgo.

Pelo visto, a prefeita se interessou pelo assunto e quis saber mais sobre o tema.

Continua após a publicidade

Segundo a primeira-dama, as duas também falaram “sobre democracia, o papel importante e necessário das mulheres nos espaços de decisão e poder, e sobre como a desinformação e as fake news são desafios globais que exigem soluções que envolvem todas e todos”.

“Agradeço a prefeita Hidalgo pelo seu carinho e pela troca de ideias, e desejo muito sucesso em sua caminhada. Seguimos juntas!”, concluiu.