Além de votar para presidente, Flórida rejeita proposta para estabelecer legalização do aborto

Além de votar para escolher o próximo presidente dos Estados Unidos, eleitores da Flórida rejeitaram nas urnas nesta terça-feira, 5, uma proposta para estabelecer a legalização do aborto, mantendo em vigor uma proibição de 6 semanas e limitando ainda mais o acesso à interrupção da gravidez no sul dos Estados Unidos.

Em 2022, a Suprema Corte derrubou a decisão do histórico caso “Roe v. Wade”, que há 50 anos concedeu às mulheres americanas o direito ao aborto legal. Com a derrubada, a decisão sobre permissão, ou não, ficou com os estados.

Apesar das restrições ao procedimento, o número de abortos nos Estados Unidos vem aumentando: foram mais de um milhão em 2023, o maior número em mais de dez anos e um aumento de 10% em relação a 2020, segundo relatório da Guttmacher Institute, organização de pesquisa voltada aos direitos reprodutivos.