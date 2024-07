Aeroporto na fronteira da França fecha temporariamente por alerta de bomba

O aeroporto de Basileia-Mulhouse, localizado na fronteira entre França e Suíça, foi esvaziado nesta sexta-feira, 26, por “razões de segurança” horas depois da rede ferroviária francesa ser atingida por um “ataque em massa” no dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

Momentos depois do fechamento temporário do aeroporto, a emissora local CGTN Français informou que um voo da Air France para Paris havia sido cancelado devido a um alerta de bomba.

O aeroporto retomou suas operações gradualmente após a suspeita de ataque, solicitando que os passageiros entrem em contato com suas companhias aéreas para obter informações atualizadas sobre seus voos.

A dificuldade de atravessar a fronteira entre a França e a Suíça foi intensificada pelo início de uma “operação de controle excepcional” ao longo dos 570km que dividem os países na sexta-feira. A operação “inédita” tem como objetivo combater o crime transfronteiriço e as fraudes alfandegárias a medida que o início dos Jogos Olímpicos de Paris se aproxima.

Sabotagem à rede ferroviária

A infraestrutura ferroviária da França foi alvo de um “ataque em massa” que tentou paralisar os trens de alta velocidade (TGV) do país menos de um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, prejudicando mais de 800 mil passageiros.

Três a cada quarto linhas de Paris foram afetadas por incêndios, especificamente as que circulam nas direções norte, leste e oeste da capital francesa. Até o momento, nada liga o ataque ao início dos Jogos de Paris.

“Todos os elementos que temos demonstram claramente que é proposital: a coincidência de tempos, vans encontradas com pessoas que fugiram, especialmente na parte sudeste, artefatos incendiários encontrados no local. Tudo indica que se trata de incêndios provocados”, disse o ministro dos Transportes, Patrice Vergriete, após condenar as “ações criminosas”.

A Eurostar cancelou um a cada quatros trens de Londres para Paris na sexta-feira após os ataques, recomendando que os passageiros adiassem suas viagens.

A rota dos trens precisou ser alterada devido aos incêndios, estendendo o tempo de viagem em cerca de uma hora e meia. “A Eurostar espera que essa situação dure até segunda-feira de manhã. Hoje, a Eurostar cancelará 25% de seus trens. Também será o caso no sábado, 27, e domingo, 28″, informou a operadora de trens de alta-velocidade.