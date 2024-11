Advogada de Trump está de olho no cargo de secretária de imprensa da Casa Branca

Alina Habba, advogada que defendeu o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma série de casos de grande repercussão, disse na terça-feira 12 que consideraria “muito seriamente” uma oferta para ocupar o cargo de secretária de imprensa da Casa Branca.

“Sou muito leal ao presidente Trump. Eu pensaria nisso muito seriamente”, disse Habba durante uma entrevista à emissora americana Fox News.

A advogada surgiu como favorita para o cargo e deve visitar Mar-a-Lago, a mansão-resort de Trump na Flórida, ainda nesta semana para “conversas sobre uma possível função”, afirmaram fontes familiarizadas com o tema ao portal de notícias Mediaite. A equipe do republicano começou a anunciar os nomes do novo gabinete presidencial nesta semana.

No entanto, a advogada se recusou a declarar se está em negociações para integrar o novo governo. “Deixo isso para o presidente e as três pessoas que estão no meu conselho de diretores — que são Luke, Chloe e Parker, meus filhos. Todos saberão com o tempo”, disse ela enquanto elogiava o “gabinete incrível” que o presidente eleito está montando.

“Eles estão arrasando em todas as frentes. É hora de defender a política ‘America First’, e seja lá o que isso signifique para o presidente Trump e sua equipe, eu confio. É uma decisão que todos eles devem tomar. Não eu”, completou.

Quem é a advogada de Trump

Habba, fundadora do escritório de advocacia Habba Madaio & Associates, sediado em Nova Jersey, juntou-se à equipe jurídica de Trump em 2021 e o representou em vários julgamentos, incluindo o processo de difamação movido pela jornalista E. Jean Carroll, que resultou em sua condenação por agressão sexual e uma indenização de US$ 83,3 milhões. Durante o processo, Habba foi repreendida com frequência pelo juiz por violar regras básicas do tribunal.

Ela compareceu diversas vezes aos comícios do então candidato republicano durante sua campanha, defendendo-o de críticas e das investigações movidas contra ele.

A porta-voz da campanha de Trump, Karoline Leavitt, também foi cotada para ser a próxima secretária de imprensa da Casa Branca. Durante o primeiro mandato do republicano, quatro pessoas ocuparam o cargo: Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham e Kayleigh McEnany.

O secretário de imprensa da Casa Branca atua como principal porta-voz do presidente e faz a ligação entre a mídia e o chefe de Estado.